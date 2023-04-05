Влияние Кремля, арест шпионов, война в Украине: VDD отчиталась о 2022 годе

В этом контексте стоит выделить лиц, получивших образование в России или еще обучающихся, среди которых ведется поиск очередных исполнителей кремлевских мер влияния.

Война России в Украине по-прежнему будет иметь сильный резонанс в латвийском обществе, и это также будет отражаться в инцидентах, в которых выражается прокремлевская позиция.

Однако осуждение большей частью общества войны, начатой Россией в Украине, и противодействие латвийских институтов снизит возможность и развитие прокремлевских проявлений. Ценности населения и критическое отношение к Кремлю станут факторами, с которыми в будущем будут вынуждены считаться агенты российского влияния.

Лица, действующие в интересах России, будут занимать выжидательную позицию и скрывать свое мнение. Эти лица и прокремлевски ориентированная часть общества будут продолжать ждать возможного благоприятного для Кремля исхода войны в Украине, надеясь на возможность восстановления прежних связей с Россией.

В докладе также отмечается, что в некоторых случаях прокремлевские настроения проявлялись в уличной среде. С 24 февраля 2022 года и до конца года VDD совместно с Госполицией зафиксировали чуть более тысячи инцидентов в различных общественных местах, которые можно охарактеризовать как выражение поддержки российской агрессии в Украине. Самыми очевидными из них были изображения буквы Z и тому подобное хулиганство.