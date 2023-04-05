Влияние Кремля, арест шпионов, война в Украине: VDD отчиталась о 2022 годе

Служба государственной безопасности (VDD) презентовала отчет о своей деятельности за прошлый год. В нем говорится о главных достижениях за 2022 год, а также опасностях, над защитой от которых VDD будет работать в 2023 году.
Влияние России на Латвию фактически развалилось
Тщательно создаваемая Кремлем на протяжении многих лет архитектура влияния в Латвии фактически развалилась - среда российских "соотечественников" разобщена и бездеятельна, ее прежние "агенты влияния" выявлены, и их активность в настоящее время низка, говорится в отчете VDD за прошлый год
Так называемая политика соотечественников ранее долгое время служила краеугольным камнем российской "мягкой силы".
По оценке VDD, среда ранее активных организаций "соотечественников" в настоящее время дезориентирована и поэтому менее активна. Многие пророссийские активисты воздерживаются от открытого выражения поддержки России и не участвуют в российской пропаганде, учитывая последствия - уголовную ответственность за оправдание и прославление войны, развязанной Россией.
Однако Россия не откажется от нынешних субъектов влияния, пока не найдет другие, более эффективные инструменты.
Также потенциал влияния России в Латвии сохранится благодаря благосклонному отношению некоторых групп населения к государству-агрессору. Россия также попытается использовать людей, которые сомневаются в необходимости поддержки Украины и вложения средств в укрепление безопасности Латвии.
В деятельности России по оказанию влияния все большую роль будут играть отдельные лица, в том числе подданные Латвии, живущие за пределами страны. Таких лиц, "перебежавших" из Латвии в Россию в прошлом году или давно проживающих в соседней стране, Россия будет использовать в качестве новых "лидеров мнений", способствуя их узнаваемости и популярности в пророссийской части латвийского общества.
В этом контексте стоит выделить лиц, получивших образование в России или еще обучающихся, среди которых ведется поиск очередных исполнителей кремлевских мер влияния.
Война России в Украине по-прежнему будет иметь сильный резонанс в латвийском обществе, и это также будет отражаться в инцидентах, в которых выражается прокремлевская позиция.
Однако осуждение большей частью общества войны, начатой Россией в Украине, и противодействие латвийских институтов снизит возможность и развитие прокремлевских проявлений. Ценности населения и критическое отношение к Кремлю станут факторами, с которыми в будущем будут вынуждены считаться агенты российского влияния.
Лица, действующие в интересах России, будут занимать выжидательную позицию и скрывать свое мнение. Эти лица и прокремлевски ориентированная часть общества будут продолжать ждать возможного благоприятного для Кремля исхода войны в Украине, надеясь на возможность восстановления прежних связей с Россией.
В докладе также отмечается, что в некоторых случаях прокремлевские настроения проявлялись в уличной среде. С 24 февраля 2022 года и до конца года VDD совместно с Госполицией зафиксировали чуть более тысячи инцидентов в различных общественных местах, которые можно охарактеризовать как выражение поддержки российской агрессии в Украине. Самыми очевидными из них были изображения буквы Z и тому подобное хулиганство.
В то же время, несмотря на эпизодические и единичные инциденты, в прошлом году в Латвии не было массовых акций, направленных на демонстрацию поддержки развязанной Россией войны в Украине.
В результате целенаправленных контрмер, реализованных службой, в 2022 году прокремлевские активисты не смогли мобилизовать единомышленников на уличные протесты или акции неповиновения.
Единственными исключениями в 2022 году стали стихийные и плохо организованные выступления 9 и 10 мая, а также во время сноса памятника советским воинам в Даугавпилсе.
Благодаря успешному сотрудничеству между VDD и Государственной полицией в эти критические дни не было допущено обострения ситуации, говорится в отчете.
Главная опасность - российские спецслужбы
В этом году наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии вновь будут представлять российские спецслужбы, которые могут обратить свое внимание на общественные организации, отдельных активистов и предприятия, занимающиеся оказанием помощи Украине, говорится в отчете.
Одной из целей российских спецслужб является подрыв международной поддержки Украины. Это касается не только лиц, принимающих политические решения, и военного сектора, но и частных лиц, которые организуют помощь Украине.
По прогнозам VDD, в этом году наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии по-прежнему будет представлять российская разведка. Спецслужбы государства-агрессора будут стремиться получить информацию и от граждан Латвии, и от граждан России и стран-союзников, имеющих законные основания для регулярного въезда в Латвию.
По мере роста напряженности между Кремлем и НАТО российские спецслужбы могут активизировать разведывательную и иную деятельность. На этом фоне VDD в сотрудничестве с другими органами обязуется и впредь придерживаться жесткого режима контрразведки.
Российские спецслужбы будут проявлять повышенный интерес к получению разведданных о критической инфраструктуре Латвии и других стратегически важных объектах, поэтому VDD будет уделять особое внимание выявлению и оценке подозрительных случаев в сотрудничестве с ответственными за безопасность критической инфраструктуры органами.
По данным VDD, в этом году потенциально повышенный риск могут представлять прокремлевски настроенные граждане Украины, особенно те, кто длительное время проживает в России или на оккупированных ею территориях Украины.
Такие лица могут недобросовестно воспользоваться благосклонным отношением латвийской общественности к Украине и готовностью оказать ей необходимую помощь.
Высокой в этом году останется и угроза киберразведки. Поэтому все, особенно должностные лица и сотрудники государственных и муниципальных органов, должны уделять особое внимание безопасности и предотвращению потенциальных уязвимостей информационно-коммуникационных технологий, подчеркнули в VDD.
В Латвии поймали шпионов, сотрудничавших с Россией
Осужденные в Латвии в прошлом году шпионы, предположительно, сотрудничали с Россией и Беларусью в течение многих лет, а один шпион устроил тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий, также сообщается в отчете.
В прошлом году в результате работы спецслужб четыре человека были признаны виновными в деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии. Поскольку дела рассматривались на закрытых заседаниях, прокуратура не предоставляла подробную информацию о содержании обвинений и личностях обвиняемых.
В отчете VDD сообщается, что одним из шпионов был 67-летний гражданин Латвии Андрис Б. (согласно данным агентства ЛЕТА - Андрис Бирзгалис), который занимался бизнес-консалтингом, что позволило ему наладить контакты с представителями железных дорог, портов и самоуправлений. Он шпионил для Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Предполагается, что мужчина сотрудничал с разведкой еще с 1980-х годов, когда служил в Вооруженных силах СССР. Он был арестован 3 сентября 2021 года.
Мужчина использовал свои профессиональные контакты для получения и передачи разведданных о боеспособности Национальных вооруженных сил (НВС), их ресурсах, планах и учениях, оборонных закупках и деятельности боевой группы усиленного присутствия НАТО на территории Латвии.
Андрис Б. регулярно поддерживал конспиративные контакты с куратором, а его деятельность координировалась во время ежегодных визитов в Россию.
23 марта 2022 года суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Обвиняемый полностью признал свою вину, и приговор вступил в силу.
В другом случае 56-летний негражданин Валентин Ф. (по данным агентства LETA - Валентин Фролов) руководил строительным бизнесом в России и работал в IT-компании в Латвии. Мужчина был задержан 21 октября 2021 года.
Сотрудники правоохранительных органов подозревали его в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще с 1991 года. Мужчина собирал и передавал российской военной разведке информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, аэропортах, используемых для военной логистики, стратегически важных объектах на территории Латвии, развитии обороноспособности и научного сектора, а также текущих внутриполитических процессах.
Собранные в ходе расследования VDD доказательства подтвердили, что Валентин Ф. регулярно выполнял задания российской разведки, встречался со своим куратором в России, а в остальное время поддерживал конспиративные контакты, используя приобретенные в советской армии навыки связиста, чтобы принимать зашифрованные сообщения.
17 мая 2022 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Мужчина обжаловал приговор суда первой инстанции.
Также за шпионаж был задержан 45-летний негражданин Руслан Т., который руководил предприятием по обслуживанию и ремонту автомобилей. Мужчина сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года. Он был задержан 3 ноября 2021 года, и следствие установило, что по заданию российской военной разведки Руслан Т. содержал конспиративные помещения, создавал тайники для диверсионных целей, отслеживал изменения в законодательстве, связанные с въездом иностранных граждан и возможностью аренды жилых помещений.
Мужчина был завербован во время поездки в Россию с целью создания опорных позиций для российской военной разведки на случай возможной диверсии в случае военного конфликта на территории Латвии. В отдаленном месте он оборудовал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий, сообщив координаты их местонахождения российской разведке.
Руслан Т. был признан виновным в совершении преступления, и 4 января 2022 года прокуратура применила к нему наказание в виде штрафа в размере 15 000 евро.
В докладе также упоминается 33-летний Андрей М., гражданин Беларуси без постоянного места жительства в Латвии. Работая частным преподавателем английского языка, он шпионил для белорусской военной разведки, сотрудничая с ней как минимум с 2013 года.
Мужчина был задержан 15 февраля 2022 года. Он регулярно приезжал в Латвию по туристической визе для получения разведывательной информации об объектах оборонной системы Латвии, объектах критической инфраструктуры и стратегически важных объектах гражданской инфраструктуры.
Во время визитов он тайно снимал объекты НВС, железнодорожной, электроэнергетической и газовой инфраструктуры, аэропорт, порты, транспортные развязки, а видеозаписи и фотографии передавал белорусской разведке. В начале прошлого года Андрей М. был задержан возле военной базы в Адажи.
28 октября 2022 года суд признал его виновным в шпионаже в пользу белорусской военной разведки, приговорив к восьми годам лишения свободы и пробационному надзору на три года. Гражданин Беларуси обжаловал приговор суда первой инстанции.
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