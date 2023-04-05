Видео ⟩ Полицейские в Даугавпилсе задержали поджигателя

На прошлой неделе, 22 марта, житель Даугавпилса прислал в Даугавпилсскую муниципальную полицию фрагмент видеозаписи с домашней видеокамеры, на которой видно, как мужчина курит сигарету, затем разжигает огонь и покидает место преступления. Мужчина совершил правонарушение в Старом Форштадте в 15:46.
Видео: Мужчина совершает правонарушение
Описание внешности преступника сразу же было передано патрульным группам полиции, и начались его поиски. Уже в 16:19 сотрудники полиции заметили мужчину, соответствующего полученному описанию, и задержали его.
Выяснилось, что поджигатель 1987 года рождения.
О совершенном правонарушении было составлено административное постановление. Согласно закону, мужчине может грозить штраф в размере от 56 до 140 штрафных единиц (от 280 до 700 евро).
Жители заметили возгорание и сами потушили его. Следует отметить, что рядом с местом, где мужчина развел огонь, находятся жилые дома и лес.
Даугавпилсская муниципальная полиция выражает благодарность жителям города за то, что они не остались равнодушными.
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