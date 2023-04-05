Видео ⟩ Полицейские в Даугавпилсе задержали поджигателя

Видео: Мужчина совершает правонарушение

Описание внешности преступника сразу же было передано патрульным группам полиции, и начались его поиски. Уже в 16:19 сотрудники полиции заметили мужчину, соответствующего полученному описанию, и задержали его.

Выяснилось, что поджигатель 1987 года рождения.

О совершенном правонарушении было составлено административное постановление. Согласно закону, мужчине может грозить штраф в размере от 56 до 140 штрафных единиц (от 280 до 700 евро).

Жители заметили возгорание и сами потушили его. Следует отметить, что рядом с местом, где мужчина развел огонь, находятся жилые дома и лес.

Даугавпилсская муниципальная полиция выражает благодарность жителям города за то, что они не остались равнодушными.