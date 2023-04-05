Президент Литвы не указал, что он был членом КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа, когда баллотировался на должность президента, не указал в своей анкете кандидата, что он был членом правящей Коммунистической партии (КПСС).
Офис президента подтвердил в среду, 5 апреля, что Науседа вступил в партию в 1988 году, но не участвовал в деятельности партии после того, как 3 июня 1988 года было основано движение национального возрождения Sajūdis.
В 2019 году, когда экономист Науседа баллотировался на пост президента страны, в анкете Центральной избирательной комиссии Литвы он не ответил на вопрос о том, состоит ли он или состоял ли ранее в политической партии или политической организации.
В офисе президента пояснили, что вопрос о политической принадлежности включен в необязательную часть анкеты и отвечать на него не обязательно.
Из архивных документов, обнародованных журналистом телеканала Laisves TV, следует, что Гитанас Науседа подал заявление о вступлении в Коммунистическую партию 20 мая 1988 г., а партийный билет был выдан ему 27 июня.
В 1987–1989 годах Науседа учился в аспирантуре экономического факультета Вильнюсского университета.
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте как перед выборами 2009, так и 2014 года указывала в анкете кандидата, что она была членом Коммунистической партии с 1979 года, а в 1989 году, после раскола партии Альгирдаса Бразаускаса, она вступила в Коммунистическую партию Литвы, из которой вышла в 1990 году.
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