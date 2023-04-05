По подозрению в шпионаже в Беларуси задержан гражданин Латвии

Она отметила, что консульские работники Латвии оказали всю разрешенную помощь в пределах своих возможностей. Отсутствие законности в Беларуси существенно усложняет оказание помощи и выяснение обстоятельств дела. Белорусская сторона использует формальные причины для затягивания и усложнения контактов и работы консульского работника с гражданином Латвии.

Эглите также обратила внимание, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждают о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб, и существует риск того, что такая деятельность будет направлена и против граждан Латвии.

Такие путешественники могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских спецслужб, ложно обвинены в нарушении белорусских законов и, как следствие, арестованы.

Она подчеркнула, что возможности Латвии по оказанию помощи таким лицам очень ограничены.

Министерство иностранных дел, принимая во внимание эти и другие риски в Белоруссии, неоднократно призывало граждан Латвии не ездить в эту страну.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии во вторник сообщил о задержании граждан Польши и стран Балтии, подозреваемых в шпионаже, сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.