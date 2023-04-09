Пугачеву лишат авторских отчислений, а Нагиев скрывает дочь?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой. Досталось и Дмитрию Нагиеву.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Аллу Пугачеву лишат авторских отчислений?
73-летняя Алла Пугачева уже год живет в Израиле. Она покинула Россию в сентябре прошлого года. После отъезда Примадонна поддержала своего супруга Максима Галкина, который высказался с критикой в адрес действий Кремля и войны в Украине. Она попросила зачислить ее в ряды "иноагентов", как и мужа.
Спустя несколько месяцев российский телеведущий и актер Оскар Кучера решил высказаться в адрес Пугачевой. Он предложил лишить звезду авторских отчислений, которые она получает до сих пор. Кучера считает, что артистка больше не должна зарабатывать на людях в России, которые всю жизнь носили ей свои деньги, пишет Popcake.tv.
На данным момент звездная семья проживает в Израиле. По информации СМИ, дети учатся там в престижной школе.
Ранее СМИ сообщили, что полностью распродан летний концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.
Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.
На своих летних концертах популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.
Дмитрий Нагиев скрывал дочь?
Российский актер театра и кино, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев предпочитает не афишировать детали своей личной жизни. Как сообщает портал StarHit, стала известна причина, почему артист скрывает своих внебрачных детей.
Напомним, у Нагиева была единственная законная супруга Алиса Шер, брак с которой распался спустя 18 лет. У них есть общий ребенок Кирилл, который тоже снимается в кино. В своей книге Шер рассказывала, что причиной развода стали многочисленные измены Дмитрия.
СМИ сообщили, что в доме Нагиева, который расположен в Новой Риге, живет домохозяйка с маленькой девочкой. Малышка якобы очень похожа на Дмитрия. По слухам, воспитанием ребенка занимается телеведущая Наталия Коваленко. Сам Нагиев никак не комментировал подобную информацию.
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