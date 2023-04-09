Пугачеву лишат авторских отчислений, а Нагиев скрывает дочь?

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Аллу Пугачеву лишат авторских отчислений?

73-летняя Алла Пугачева уже год живет в Израиле. Она покинула Россию в сентябре прошлого года. После отъезда Примадонна поддержала своего супруга Максима Галкина, который высказался с критикой в адрес действий Кремля и войны в Украине. Она попросила зачислить ее в ряды "иноагентов", как и мужа.

Спустя несколько месяцев российский телеведущий и актер Оскар Кучера решил высказаться в адрес Пугачевой. Он предложил лишить звезду авторских отчислений, которые она получает до сих пор. Кучера считает, что артистка больше не должна зарабатывать на людях в России, которые всю жизнь носили ей свои деньги, пишет Popcake.tv.

На данным момент звездная семья проживает в Израиле. По информации СМИ, дети учатся там в престижной школе.