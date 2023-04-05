Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе уменьшилось на 9,1%

Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 199 новых случаев Covid-19, в то время как неделей ранее их было 219. Проведено 882 теста, что на 10,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов составила 22,6%, что больше на 0,3%.