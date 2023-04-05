Заболеваемость Covid-19 на прошлой неделе уменьшилось на 9,1%

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на неделе с 27 марта по 2 апреля число новых случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 9,1%.
Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 199 новых случаев Covid-19, в то время как неделей ранее их было 219. Проведено 882 теста, что на 10,2% меньше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов составила 22,6%, что больше на 0,3%.
На 30,1% увеличилось количество стационарных пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.
На прошлой неделе зарегистрировано 18 смертей пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее их было 12.
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