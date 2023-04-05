Зеленский: россияне не контролируют Бахмут, но ситуация сложная

"Там применяется наибольшее количество различного вооружения, например, артиллерия", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

По количеству имеющихся боеприпасов ситуация каждый день разная, и успехи украинских воинов на поле боя, как правило, разные, сказал украинский президент.

"Мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут - это ситуация на сегодня", - подчеркнул Зеленский.

"Чем больше боеприпасов поступит в Украину, тем быстрее мы проясним ситуацию не только в Бахмуте, но и на всей территории нашей страны", - сказал президент Украины.

Зеленский пояснил, что оперативной обстановкой в ​​Бахмуте занимается командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Безусловно, для него главное сохранить личный состав, для меня самое главное не потерять наших военных. И если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения - безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте", - подчеркнул Зеленский.

В Минобороны Украины, в свою очередь, заявили, что противник распространяет информацию о боях в Бахмуте для психологического воздействия, но безуспешно.

Ночью противник пытался прорвать оборону в промзоне Бахмута. Несмотря на превосходство в живой силе, это не удалось. По данным ведомства, 29 российских военнослужащих погибли и не менее 40 получили ранения.