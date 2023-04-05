Как Кремль продолжает обманывать об экономической ситуации в стране

Кремль продолжает свои попытки ввести в заблуждение российскую общественность и утверждать, что война в Украине не окажет серьезного влияния на экономику и что "западные санкции идут только на пользу", сообщает Американский Институт изучения войны (ISW).
Во вторник, 4 апреля, президент России Владимир Путин посетил Тульский железнодорожный машиностроительный завод и выступил перед рабочими. Позже Путин обратился к Госдуме, подчеркнув, что "санкции положительно сказываются на российских компаниях", которые эффективно используют возможности замещения импортных товаров.
Нарратив о том, что "санкции делают Россию только лучше", распространяется с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, принадлежащий Украине. В своих выступлениях Путин подчеркивал, что у российского производственного сектора будут такие же возможности для роста, какие были у аграрного сектора в 2014 году.
Путин уже давно рассказывает "историю успеха сельского хозяйства в 2014 году", как пример, что западные санкции против России не имеют значения. Однако реальность такова, что у Путина нет реальных оснований добиться такого же уровня роста в других отраслях, как в сельском хозяйстве.
Ранее ISW указывала, что Кремлю будет сложно убедить российский народ в том, что "война в Украине принесет России долгосрочные экономические выгоды". Затянувшаяся война и мобилизация значительной части работающих в промышленности создают проблемы.
Также стало ясно, что Кремль попытается переложить ответственность за экономические неудачи с себя на региональные власти. Путин подчеркнул необходимость развития региональных фондов для развития производства, а также для поддержки российского производственного сектора и заявил, что российскому правительству необходимо рефинансировать регионы, которые хотят более активно участвовать в сфере производства.
Министр финансов Антон Силуанов пытался уверить российскую общественность, что "проблем с бюджетом, его обязательствами и резервами нет", а падение объемов экспорта нефти и газа будет быстро компенсировано.
Напомним, что в январе и феврале российский бюджет имел самый большой дефицит с 90-х годов, чему способствовали санкции западных стран. Для покрытия дефицита бюджета Кремль использует резервы Фонда национального благосостояния.
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