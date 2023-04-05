Как Кремль продолжает обманывать об экономической ситуации в стране

Во вторник, 4 апреля, президент России Владимир Путин посетил Тульский железнодорожный машиностроительный завод и выступил перед рабочими. Позже Путин обратился к Госдуме, подчеркнув, что "санкции положительно сказываются на российских компаниях", которые эффективно используют возможности замещения импортных товаров.

Нарратив о том, что "санкции делают Россию только лучше", распространяется с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, принадлежащий Украине. В своих выступлениях Путин подчеркивал, что у российского производственного сектора будут такие же возможности для роста, какие были у аграрного сектора в 2014 году.

Путин уже давно рассказывает "историю успеха сельского хозяйства в 2014 году", как пример, что западные санкции против России не имеют значения. Однако реальность такова, что у Путина нет реальных оснований добиться такого же уровня роста в других отраслях, как в сельском хозяйстве.