Санкции против России, которые установлены из-за осуществляемого ею вторжения в Украину, вызвали огромный дефицит российского бюджета. Он вырос в 14 раз, достигнув 1,8 триллиона рублей (около 25 млрд долларов), сообщает "Медуза".
Дефицит бюджета России вырос в 14 раз
В январе этого года российские нефтяные и газовые доходы стремительно упали, что вызвало наибольший дефицит бюджета в январе с 1998 года. Отмечается, что в январе на 46% снизились нефтегазовые доходы.
Указывается, что дефицит бюджета в январе 2023 года составил 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает показатели января 2022 года. Для сравнения: в январе прошлого года российский бюджет имел профицит в размере 125 миллиардов рублей (1,6 млрд долларов).
Предполагается, что дефицит будет увеличиваться в течение года. Закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей (41,3 млрд долларов).
Уменьшение доходов от продажи нефти и газа можно объяснить установленными западными странами санкциями на экспорт России. Европейский союз продолжал соблюдать эмбарго в отношении экспорта российских нефти, в свою очередь, свое влияние оказывает и установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть.
Российская сырая нефть Urals продается с огромными скидками. В январе цена Urals составила в среднем 49 долларов за баррель. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.
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