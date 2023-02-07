Дефицит бюджета России вырос в 14 раз

В январе этого года российские нефтяные и газовые доходы стремительно упали, что вызвало наибольший дефицит бюджета в январе с 1998 года. Отмечается, что в январе на 46% снизились нефтегазовые доходы.

Указывается, что дефицит бюджета в январе 2023 года составил 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает показатели января 2022 года. Для сравнения: в январе прошлого года российский бюджет имел профицит в размере 125 миллиардов рублей (1,6 млрд долларов).

Предполагается, что дефицит будет увеличиваться в течение года. Закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей (41,3 млрд долларов).

Уменьшение доходов от продажи нефти и газа можно объяснить установленными западными странами санкциями на экспорт России. Европейский союз продолжал соблюдать эмбарго в отношении экспорта российских нефти, в свою очередь, свое влияние оказывает и установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть.

Российская сырая нефть Urals продается с огромными скидками. В январе цена Urals составила в среднем 49 долларов за баррель. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.