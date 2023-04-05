Видео ⟩ В прошлом году Латвия поймала четырех шпионов. Кто они?

Российские спецслужбы пытаются как вербовать информаторов, так и распространять различные пропагандистские сообщения, оправдывающие войну. Поэтому в прошлом году в Латвии были признаны виновными в шпионаже четыре человека, сообщает программа Panorama.
В прошлом году виновными в шпионаже и действиях против безопасности Латвии были признаны четыре человека:
- 67-летний гражданин Латвии Андрис Бирзгалис. Он занимался бизнес-консалтингом, что позволило наладить контакты с представителями порта и органов местного самоуправления. Используя эти контакты, согласно обвинительному заключению, он собирал и передал российской разведке информацию о боевых возможностях, ресурсах, закупках оборонных систем латвийской армии и деятельности НАТО в Латвии. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, Бирзгалис признал свою вину и приговор вступил в законную силу.
- 56-летний негражданин Латвии Валентин Фролов. Он управлял строительным бизнесом в России и работал в сфере информационных технологий (IT) в Латвии. Валентин служил в советском спецназе и, согласно обвинительному заключению, с 1991 года собирал и передавал российской военной разведке информацию о прибытии и дислокации сил НАТО в Латвии, о стратегически важных объектах. Суд первой инстанции приговорил его к 5 годам лишения свободы, производство по делу продолжается.
- 45-летний негражданин Латвии Руслан Т. Он руководил автомастерской, и оказывал помощь российской разведке, создавая и поддерживая опорные позиции для разведки (конспиративные помещения, тайники). Оштрафован на 15 000 евро.
- Андрей М., 33-летний гражданин Беларуси, работал частным учителем английского языка. Но он также, как минимум с 2013 года, собирал информацию о системе обороны и объектах критической инфраструктуры для белорусской военной разведки. Он тайно заснял, сфотографировал и передал материал белорусским спецслужбам. 15 февраля прошлого года его задержали на базе в Адажи. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается, но обвиняемый находится под стражей.
Из-за войны несколько сомнительных дипломатов были высланы из Латвии или занесены в черный список, что уменьшило возможности российских спецслужб действовать под дипломатическим прикрытием.
Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)
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