Тяжелая авария в Марупе: погиб человек

По предварительной информации, в среду, 5 апреля, около 10:30 на улице Рожу в Марупе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили TVNET в Государственной полиции.
В результате аварии один человек был ранен и доставлен в медицинское учреждение, еще один человек погиб.
Государственная полиция разъясняет точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.
Расследование продолжается.
Ранее RUS TVNET сообщал о другой аварии, в которой четыре человека были госпитализированы в Алуксненском крае после столкновения двух микроавтобусов, сообщила Служба скорой медицинской помощи (NMPD).
Было установлено, что произошло столкновение двух микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter.
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