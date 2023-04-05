Тяжелая авария в Марупе: погиб человек

В результате аварии один человек был ранен и доставлен в медицинское учреждение, еще один человек погиб.

Государственная полиция разъясняет точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Расследование продолжается.

Ранее RUS TVNET сообщал о другой аварии, в которой четыре человека были госпитализированы в Алуксненском крае после столкновения двух микроавтобусов, сообщила Служба скорой медицинской помощи (NMPD).

Было установлено, что произошло столкновение двух микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter.