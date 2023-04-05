Авария двух микроавтобусов в Алуксненском крае, есть пострадавшие

В полиции сообщили, что в среду, 4 апреля, в 7:43 поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии.

Было установлено, что произошло столкновение двух микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter.

"Микроавтобус с молдавскими номерами направлялся к пункту пограничного контроля в Педедзе, но заскользил на повороте дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим микроавтобусом", - сказали в полиции.

По предварительной информации, в микроавтобусе с латвийскими номерами находилось 20 человек, 11 из которых были школьниками. Микроавтобус учащихся направлялся начальную школу, а в молдавском микроавтобусе находились четыре человека.

Представитель полиции сказал, что в среду утром дороги были скользкими и покрыты снегом, поэтому водителям следовало выбрать безопасную скорость движения.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили агентству LETA в NMPD, на месте работали четыре бригады медиков NMPD. В аварии пострадали 16 человек, все они были осмотрены на месте медиками. Транспортировка в больницу потребовались четырем людям, травмы которых врачи описывают как легкие и средней степени тяжести.

С другой стороны, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) с помощью гидравлических инструментов освободила одного человека.