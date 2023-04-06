🍛Не можете похудеть? Уберите эти четыре вещи с вашей кухни!

Как считает нутрициолог Ольга Деккер, на нашей кухне можно найти четыре вещей, которые влияют на аппетит.

Большая тарелка

Специалисты говорят, что она противопоказана для сервировки. Когда мы накладываем себе еду на большую тарелку, то часто перебарщиваем с порцией. Лучше всего использовать маленькие тарелочки. Кстати, если кашу или творог есть маленькой ложкой, то можно наесться быстрее.

Еда. Иллюстративное фото Фото: LETA

Яркий интерьер

Цветовая гамма стен на кухне красного, зеленого, синего цвета или другой контрастности стимулирует аппетит. Подобное воздействие оказывают яркие фасады кухонных гарнитуров, двери, обивка стульев. Если создать спокойную и нейтральную цветовую гамму, то будет шанс есть меньше.

Мягкая мебель

Специалисты советуют покупать для кухни более аскетичную мебель. Стулья и табуретки должны быть жесткими и не располагать к длительному процессу потребления лишних калорий.

Кухня. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Телевизор или ноутбук

Под фильм или сериал люди всегда съедают больше, чем требуется на самом деле. Не включайте телевизор во время еды. Если вы работаете за ноутбуком из дома, то уберите от себя подальше сладости и чашки для чая.

Печенье. Иллюстративное фото Фото: Pixel-Shot/Shutterstock.com