🍛Не можете похудеть? Уберите эти четыре вещи с вашей кухни!

Что провоцирует у нас неумеренный аппетит? Специалисты называют некоторые триггеры. Вы начнете есть намного меньше, если уберете их с кухни, пишет Limon.ee.
Как считает нутрициолог Ольга Деккер, на нашей кухне можно найти четыре вещей, которые влияют на аппетит.
- Большая тарелка
Специалисты говорят, что она противопоказана для сервировки. Когда мы накладываем себе еду на большую тарелку, то часто перебарщиваем с порцией. Лучше всего использовать маленькие тарелочки. Кстати, если кашу или творог есть маленькой ложкой, то можно наесться быстрее.
- Яркий интерьер
Цветовая гамма стен на кухне красного, зеленого, синего цвета или другой контрастности стимулирует аппетит. Подобное воздействие оказывают яркие фасады кухонных гарнитуров, двери, обивка стульев. Если создать спокойную и нейтральную цветовую гамму, то будет шанс есть меньше.
- Мягкая мебель
Специалисты советуют покупать для кухни более аскетичную мебель. Стулья и табуретки должны быть жесткими и не располагать к длительному процессу потребления лишних калорий.
- Телевизор или ноутбук
Под фильм или сериал люди всегда съедают больше, чем требуется на самом деле. Не включайте телевизор во время еды. Если вы работаете за ноутбуком из дома, то уберите от себя подальше сладости и чашки для чая.
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