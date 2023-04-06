Ученый: неправильно сваренное яйцо содержит опасное вещество

Яйцо имеет высокую пищевую ценность. Яичный белок содержит все незаменимые аминокислоты и легко усваивается. Яйцо содержит много витаминов А, D и В, а из минеральных веществ - фосфор и селен.

Большинство этих микроэлементов содержится в желтках. Яичные желтки богаты холестерином. Но исследования последних лет показавают, что содержание холестерина в пище относительно мало влияет на содержание холестерина в плазме крови. Гораздо большую роль играет содержание в пище насыщенных и трансжирных кислот.

Яйца можно есть и добавлять их в блюда утром, днем и вечером. Во время Пасхи яйца едят вареными. Однако перебарщивать с яйцами тоже не рекомендуется, достаточно пары штук в день.

Чтобы скорлупа не потрескалась, яйца перед приготовлением следует держать при комнатной температуре до одного часа. Время варки зависит от размера яйца. Средние яйца следует варить около десяти минут, а крупные - 15 минут.