Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

Его адвокат Вадим Прохоров говорил, что в качестве госизмены Кара-Мурзе вменили три его публичных выступления: заявление в Лиссабоне о нелегитимности выборных кампаний в России, речь на вручении премии Норвежского Хельсинского комитета Юрию Дмитриеву, где Кара-Мурза говорил о государственном терроре в России и слушание Хельсинской комиссии в США, где политик заявил об информационном занавесе в РФ.

Состояние здоровья политика

В марте 2023 года адвокаты политика сообщали о резком ухудшении здоровья их подзащитного. По их словам, это произошло из-за длительного и необнократного пребывания Владимира Кара-Мурзы в карцере.

По словам адвоката Вадима Прохорова, у Кара-Мурзы резко обострилась полиневропатия нижних конечностей после заключения в карцер на четыре дня в конце февраля.

"Это последствия двух отравлений, пребывания в СИЗО и карцере. Даже медики тюремного ведомства решили, что сегодня нельзя было доставлять его в суд", - сказал тогда адвокат.

22 февраля стало известно, что Кара-Мурзу отправили на четыре дня в карцер, поводом стало то, что он присел на шконку (койка в камере) после подъема.

Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы страршего, умершего в 2019 году. В 2015-2017 годах Кара-Мурза-младший попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом") писала, что перед первой госпитализацией за ним следили сотрудники ФСБ. Кара-Мурза добивался возбуждения уголовного дела о своем отравлении, но его так и не завели.

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