Видео ⟩ Жена тайно вписала мужа как биологического отца дочери от другого мужчины

Житель Бирзгале Юрис о том, что стал отцом, узнал от администрации UGF в 2020 году.

Девочка родилась в 2019 году. Юрис еще официально находился в браке с мамой девочки, но фактически не жил с ней уже много лет. Официально развод произошел только в ноябре прошлого года, а жена через UGF требует от Юриса средства на содержание девочки, которая биологически вовсе не его.

Юрис настаивает, что не хочет платить за содержание ребенка чужого мужчины.

Как поясняется в Министерстве юстиции, если у женщины рождается ребенок и женщина находится в браке, или, если ребенок родился не позднее чем на 306-й день после прекращения брака, то в качестве отца ребенка в обязательном порядке указывается супруг матери.

UGF указывает, что Юрису необходимо предъявить иск в суд о погашении записи об отцовстве и оспаривании отцовства. Однако это право должно быть реализовано в течение двух лет с момента, когда мужчина узнает, что ребенок не является его.

Видео: сюжет программы 4. studija