Видео ⟩ Жена тайно вписала мужа как биологического отца дочери от другого мужчины

В телепередачу 4. studija обратился мужчина, который находится в отчаянии, так как администрация гарантийного фонда средств на содержание (UGF) прислала ему письмо, требуя взять на себя ответственность за содержание четырехлетней девочки. Юрис не является ее биологическим отцом, но именно его имя и фамилия записаны в свидетельстве о рождении девочки, хотя Юрис с матерью девочки не встречался уже много лет.
Житель Бирзгале Юрис о том, что стал отцом, узнал от администрации UGF в 2020 году.
Девочка родилась в 2019 году. Юрис еще официально находился в браке с мамой девочки, но фактически не жил с ней уже много лет. Официально развод произошел только в ноябре прошлого года, а жена через UGF требует от Юриса средства на содержание девочки, которая биологически вовсе не его.
Юрис настаивает, что не хочет платить за содержание ребенка чужого мужчины.
Как поясняется в Министерстве юстиции, если у женщины рождается ребенок и женщина находится в браке, или, если ребенок родился не позднее чем на 306-й день после прекращения брака, то в качестве отца ребенка в обязательном порядке указывается супруг матери.
UGF указывает, что Юрису необходимо предъявить иск в суд о погашении записи об отцовстве и оспаривании отцовства. Однако это право должно быть реализовано в течение двух лет с момента, когда мужчина узнает, что ребенок не является его.
Видео: сюжет программы 4. studija
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