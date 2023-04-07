Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Израиль в четверг, 6 апреля, подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По сообщению израильской армии, речь идет о 34 ракетах, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО. По сведениям источников в ливанских силовых структурах, по Израилю было нанесено не менее двух ракетных ударов.

An initial inquiry identified 34 rockets that were fired from Lebanon into Israel.



25 rockets were intercepted by the IDF Aerial Defense Array, while 5 landed in Israeli territory. 4 additional launches are under review. pic.twitter.com/531IL6xNQo — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023

Пять ракет разорвались на территории Израиля. Спасательные службы сообщили о мужчине, получившем легкие осколочные ранения, и женщине, пострадавшей по дороге в бомбоубежище. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявил о проведении кризисного заседания кабинета безопасности.

Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел Израиля. Источники в силовых структурах полагают, что за атакой стоят палестинские группировки, а не проиранское движение "Хезболлах" контролирующее обширные территории на юге Ливана. Израиль отреагировал артобстрелом ливанских приграничных деревень. Миссия ООН в южном Ливане назвала ситуацию исключительно серьезной и призвало стороны конфликта к сдержанности.

Беспорядки на Храмовой горе

Ранее на Храмовой горе в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети "Аль-Акса", и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.

Проиранское движение "Хезболлах" осудило действия израильских силовиков на Храмовой горе и выразило безграничную поддержку палестинским группировкам, предпринимающим "любые шаги против Израиля". Из-за этого сначала возникли предположения, что Израиль обстреляли ракетами боевики "Хезболлах".