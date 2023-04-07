Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в месте концентрации российской военной техники

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе - поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав", - сообщил Федоров.

Несмотря на то, что россияне заблокировали в поселке мобильную связь и интернет, концентрацию вооруженных сил скрыть не удалось, добавил мэр.

Ранее на этой неделе взрывы были слышны на аэродроме Мелитополя, куда россияне до этого на вертолетах доставляли важные грузы.

"Однако одной ночью этот груз взорвался, и его нет. Такая ситуация уже вторую неделю подряд, и это сеет панику среди оккупантов", - указал Федоров.

В то же время "Медуза" отмечает, что визуальных подтверждений предполагаемого удара пока нет, оккупационные власти Мелитополя также еще не давали комментариев.