Пассажирка поймала водителя автобуса - мошенника. Он нанес ущерб и ее кошельку

Пассажирка поймала водителя регионального автобуса, который мухлевал с билетами, сообщает передача 4.studija Латвийского телевидения.
Кристине рассказала передаче, что примерно месяц регулярно ездит на работу на региональном автобусе, однако только совсем недавно заметила, что написано на ее автобусных билетах - оказалось, что она и сирота, и инвалид, и многодетная мать, и репрессированная.
"Мы доверяли этому водителю с его билетами, смотрели - вроде бы заплачено, все в порядке! Но заметила, когда все чеки нужно было разложить по кучкам и сдать на работе - смотрю, что там везде какие-то скидки, смотрю - по нулям!
В итоге якобы ноль дано и ноль выдано. Что-то не в порядке! Посмотрела другие чеки, там тоже!" - рассказала Кристине.
Действия водителя повлияли на возможность Кристине получить денежную компансацию за билеты на работе, сообщает 4.studija.
"Это логично, что работа это не оплатит! Теперь, когда я смотрю чеки, я один раз ехала как инвалид, во второй раз - как многодетная семья, затем я еще была репрессированной... всякие такие варианты! В связи с чем, конечно, нужно предоставлять документ", - рассказала наблюдательная пассажирка.
После грустного открытия Кристине была готова к тому, что водитель снова выдаст такой билет. В этот раз она со включенной камерой мобильника пошла к водителю, который на словам о мухлеже ответил: "Ой, я ошибся!"
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!