Пассажирка поймала водителя автобуса - мошенника. Он нанес ущерб и ее кошельку

Кристине рассказала передаче, что примерно месяц регулярно ездит на работу на региональном автобусе, однако только совсем недавно заметила, что написано на ее автобусных билетах - оказалось, что она и сирота, и инвалид, и многодетная мать, и репрессированная.

"Мы доверяли этому водителю с его билетами, смотрели - вроде бы заплачено, все в порядке! Но заметила, когда все чеки нужно было разложить по кучкам и сдать на работе - смотрю, что там везде какие-то скидки, смотрю - по нулям!

В итоге якобы ноль дано и ноль выдано. Что-то не в порядке! Посмотрела другие чеки, там тоже!" - рассказала Кристине.

Действия водителя повлияли на возможность Кристине получить денежную компансацию за билеты на работе, сообщает 4.studija.

"Это логично, что работа это не оплатит! Теперь, когда я смотрю чеки, я один раз ехала как инвалид, во второй раз - как многодетная семья, затем я еще была репрессированной... всякие такие варианты! В связи с чем, конечно, нужно предоставлять документ", - рассказала наблюдательная пассажирка.

После грустного открытия Кристине была готова к тому, что водитель снова выдаст такой билет. В этот раз она со включенной камерой мобильника пошла к водителю, который на словам о мухлеже ответил: "Ой, я ошибся!"

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