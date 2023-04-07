Видео ⟩ Укрепляют плотину в Аугшдаугавском крае; "пик" паводка ожидается в субботу

В Аугшдаугавском крае муниципальные служащие в пятницу, 7 апреля, продолжают укреплять защитную дамбу в Лауцесской волости, а в субботу ожидается "пик" паводка, сообщил исполнительный директор самоуправления Петерис Дзалбе.
Видео: Продолжается укрепление дамбы в Аугшдаугавском крае
В четверг самым опасным местом в края были Лауцесская и Табоская волости, где, когда уровень воды поднялся, пришлось укреплять защитную дамбу, чтобы защитить дачи жителей.
Видео: Продолжается укрепление дамбы в Аугшдаугавском крае
"Прорыв дамбы был локализован прошлой ночью, и теперь есть вероятность, что еще 10-15 сантиметров воды прибавится", - сказал Дзалбе.
Хотя плотина устояла, ситуация все еще находится под надзором и в пятницу на плотину насыпается дополнительный слой грунта в семь-десять сантиметров. Также используются мешки с песком.
"Вода затапливает дачи сантиметр за сантиметром, и сейчас самое глубокое место составляет около 70 сантиметров. Также затоплены муниципальные дороги и поймы", - сказал Дзалбе.
В самоуправлении ожидают "пика" паводка в субботу, когда подъем уровня воды может прекратиться, потому что уровень воды в верховьях Даугавы в Витебске снижается третий день, сообщил исполнительный директор.
Галерея: Укрепление дамбы в Аугшдаугавском крае
По словам Дзалбе, муниципалитету не пришлось эвакуировать жителей за последние 24 часа, так как жители зон риска вовремя покинули территорию.
Последние данные Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии показывают, что подъем уровня воды в Даугаве на территории Латвии снизился до 3-8 сантиметров в сутки, уровень воды в Беларуси уже снижается. В ближайшие дни уровень воды в Даугаве начнет снижаться и в Латвии, поймы будут затоплены еще долго.
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