Макрон съездил в Китай обсудить войну, Путина и Украину. Си его не услышал

"Китай применил принцип "разделяй и властвуй" к двум лидерам, приехавшим вместе, чтобы выступить единым европейским фронтом", - пишет Politico и отмечает, что Си попытался даже представить Макрона как своего союзника в борьбе с США, сказав, что Франция и Китай "совместно противостоят менталитету холодной войны и блоковой конфронтации".

Эксперты еще до визита предупреждали, что этим может закончиться, поскольку у 27 стран ЕС нет общего и ясного понимания, где именно проходит черта, за которой сближение Китая с Россией вызовет реакцию ЕС. Более того, они пока не решили, какой именно должна быть эта реакция.

Все это вселяет в Китай уверенность, что действовать против него решительно готовы только США, а европейцам американцы просто настоятельно посоветуют поддержать возможные санкции. Поэтому разговаривать нужно только с США, а с ЕС пока укреплять торговые и финансовые связи.

Шансом пошатнуть эту уверенность Макрон и фон дер Ляйен не воспользовались, уверена Янка Ортель, глава азиатских исследований в центре European Council on Foreign Relations (ECFR).

"Если бы они приехали без делегации бизнесменов, они бы послали неожиданный и четкий сигнал Пекину: для Европы сейчас нет ничего важнее агрессии против Украины. Бизнес подождет", - пишет она.