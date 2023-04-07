​Миллион евро в помощь Украине: из Эстонии выехал гуманитарный конвой

Карина Ганд. Фото: Денис Антонов

"География помощи настолько велика, что назвать все страны-участницы очень сложно. Это, практически, весь мир. Нас всех объединяет одно желание - отстоять территориальную целостность и независимость Украины", - говорит Карина Ганд.

В этот раз, основная помощь - это автомобили скорой помощи и машины повышенной проходимости, которые были специально подготовлены для военных действий на территории Украины.

По словам Романа Мутыка, координатора SAB UA, все автомобили перед отправкой проходят тщательный отбор, технический контроль и длительную обкатку. Роман Мутыка считает, что участие Эстонии в международной военной поддержке Украины в соотношении ВВП страны и финансовой помощи беспрецедентна.

Роман Мутыка. Фото: Денис Антонов

"От войны все устают, но я уверен, что несмотря на это, люди продолжат оказывать помощь. Украинцы особенно благодарны жителям Эстонии за оказание ежедневной помощи, за любую форму поддержки в борьбе за нашу независимость и свободу, - отметил Роман Мутыка. - В рамках проекта SAB UA уже отправлено более сорока единиц автотранспорта, сотни комплектов военного снаряжения, наборов продуктов питания и медикаментов".

Очередной конвой везет много того, что и бесплатно отдают жители и организации Эстонии: одежду, продукты питания, бытовые принадлежности. Один из семи автомобилей автокаравана лично передан ВСУ жителем Таллинна Романом, а машины скорой помощи доставят украинским военным медикаменты от Центра семейных врачей Пирита. Водителями каравана традиционно выступают волонтеры общественной организации SAB UA.