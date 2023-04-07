​Миллион евро в помощь Украине: из Эстонии выехал гуманитарный конвой

В рамках общественного проекта SAB UA, сегодня утром, 7 апреля, из таллиннского района Ласнамяэ на украинский фронт отправилась очередная помощь Вооруженным силам Украины. Караван из семи автомобилей, включает три машины скорой помощи, три мощных внедорожника, и легковой автомобиль - личный вклад одного из жителей Таллинна, пишет Rus.Postimees.
Каждый из семи автомобилей до верха загружен медицинским оборудованием, военно-полевой экипировкой, товарами первой необходимости и личной гигиены. Традиционно, в рамках общественного проекта SAB UA, вся помощь приобретается на средства, собранные через международные интернет платформы краудфандинга.
По мнению журналиста и соорганизатора помощи ВСУ в ЕС Аркадия Бабченко, усилиями активистов собрано уже более одного миллиона евро. Все деньги идут на приобретение самого необходимого медицинского оборудования, комплектов индивидуальной защиты, дронов и товаров первой необходимости.
"У нас нет крутых и сверхбогатых спонсоров или крупных информационных ресурсов, которые могут нам сделать мощную рекламу. Наш успех зависит от обычных людей, от их личных сбережений, от гражданского поступка каждого, кому небезразлична судьба Украины, - отметил Аркадий Бабченко. - Приходите на нашу страничку в интернете, оказывайте помощь и все средства пойдут на приобретение таких автомобилей, дронов для отправки на фронт на защиту свободы и независимости нашей Украины!".
По словам пресс-секретаря SAB UA Карины Ганд, свои личные пожертвования из накоплений присылают люди со всего мира.
"География помощи настолько велика, что назвать все страны-участницы очень сложно. Это, практически, весь мир. Нас всех объединяет одно желание - отстоять территориальную целостность и независимость Украины", - говорит Карина Ганд.
В этот раз, основная помощь - это автомобили скорой помощи и машины повышенной проходимости, которые были специально подготовлены для военных действий на территории Украины.
По словам Романа Мутыка, координатора SAB UA, все автомобили перед отправкой проходят тщательный отбор, технический контроль и длительную обкатку. Роман Мутыка считает, что участие Эстонии в международной военной поддержке Украины в соотношении ВВП страны и финансовой помощи беспрецедентна.
"От войны все устают, но я уверен, что несмотря на это, люди продолжат оказывать помощь. Украинцы особенно благодарны жителям Эстонии за оказание ежедневной помощи, за любую форму поддержки в борьбе за нашу независимость и свободу, - отметил Роман Мутыка. - В рамках проекта SAB UA уже отправлено более сорока единиц автотранспорта, сотни комплектов военного снаряжения, наборов продуктов питания и медикаментов".
Очередной конвой везет много того, что и бесплатно отдают жители и организации Эстонии: одежду, продукты питания, бытовые принадлежности. Один из семи автомобилей автокаравана лично передан ВСУ жителем Таллинна Романом, а машины скорой помощи доставят украинским военным медикаменты от Центра семейных врачей Пирита. Водителями каравана традиционно выступают волонтеры общественной организации SAB UA.
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