В Латвии призывникам будут платить в два раза больше, чем в Эстонии, Литве и Финляндии

В Латвии курс службы в частях Национальных вооруженных сил длится 11 месяцев. Самый короткий срок службы - девять месяцев - в Литве. В Эстонии, в зависимости от части и специальности, он составляет от восьми до 11 месяцев, а в Финляндии - от шести до 12 месяцев.

СГО

Уже сообщалось, что 5 апреля Сейм принял в окончательном чтении закон о Службе государственной обороны (СГО), таким образом, этим летом ожидается первый добровольный набор молодых людей на службу.

Закон предусматривает, что СГО подлежат граждане Латвии - мужчины в течение одного года после достижения ими 18-летнего возраста. Гражданин, продолжающий получать образование после достижения 18-летнего возраста, за исключением высшего образования, подлежит призыву на службу в течение года после окончания учебного заведения.

Граждане - мужчины и женщины - в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно поступать на военную службу.

Для лиц, подлежащих СГО, но которые не могут нести военную службу по своим убеждениям, служба в армии может быть заменена альтернативной службой в порядке, установленном настоящим законом. Альтернативную службу нужно будет проходить в течение 11 месяцев в учреждениях Минобороны.

Первый призыв начнется 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба определена как обязательная.