В Латвии призывникам будут платить в два раза больше, чем в Эстонии, Литве и Финляндии

Планируется, что военнослужащие Службы государственной обороны (СГО) Латвии, поступившие на службу добровольно, будут получать материальную компенсацию, почти в два раза превышающую ту, что получают их коллеги в Финляндии, Эстонии и Литве, сообщили в департаменте общественных отношений Министерства обороны.
Согласно плану, добровольно поступивший на СГО военнослужащий в Латвии будет ежемесячно получать компенсацию в размере 600 евро.
В Финляндии призывники ежемесячно получают компенсацию в размере от 165 до 363 евро и социальные гарантии, в Эстонии - от 100 до 230 евро и социальные гарантии, а в Литве размер компенсации составляет от 239 до 374 евро в месяц вместе с социальными гарантиями.
Окончательное решение о размере ежемесячной компенсации и выходного пособия военнослужащим СГО еще предстоит принять Кабинету министров.
В Латвии призыву на СГО подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Такой же возрастной диапазон установлен в Эстонии, в то время как в Финляндии мужчин призывают до 30 лет, а в Литве - с 18 до 23 лет. Как и в Латвии, женщины в Финляндии, Эстонии и Литве могут поступить на СГО добровольно.
Наибольшее количество, или 21 000 призывников, ежегодно набирается в ряды вооруженных сил Финляндии. В Литве ежегодно на службу проступают 4000 человек, большинство из которых подают заявление на службу добровольно. В Эстонии каждый год начинают проходить службу 3500 молодых людей, и большинство из них делают это добровольно.
В Латвии курс службы в частях Национальных вооруженных сил длится 11 месяцев. Самый короткий срок службы - девять месяцев - в Литве. В Эстонии, в зависимости от части и специальности, он составляет от восьми до 11 месяцев, а в Финляндии - от шести до 12 месяцев.
СГО
Уже сообщалось, что 5 апреля Сейм принял в окончательном чтении закон о Службе государственной обороны (СГО), таким образом, этим летом ожидается первый добровольный набор молодых людей на службу.
Закон предусматривает, что СГО подлежат граждане Латвии - мужчины в течение одного года после достижения ими 18-летнего возраста. Гражданин, продолжающий получать образование после достижения 18-летнего возраста, за исключением высшего образования, подлежит призыву на службу в течение года после окончания учебного заведения.
Граждане - мужчины и женщины - в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно поступать на военную службу.
Для лиц, подлежащих СГО, но которые не могут нести военную службу по своим убеждениям, служба в армии может быть заменена альтернативной службой в порядке, установленном настоящим законом. Альтернативную службу нужно будет проходить в течение 11 месяцев в учреждениях Минобороны.
Первый призыв начнется 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба определена как обязательная.
Во время второго призыва гражданам Латвии первоначально будет предложено поступить на службу добровольно. Однако в случае необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано.
Солдат СГО и гражданин, выполняющий альтернативную службу, будут иметь право на получение компенсации за выполнение служебных обязанностей.
Военнослужащие-добровольцы СГО по окончании 11 месяцев службы, независимо от того, продолжат ли они военную карьеру, получат дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.
Для добровольцев при условии соблюдения ими правил приема в вузы государство будет финансировать обучение по направлениям обучения, определяемым Кабинетом министров.
Дополнены и социальные гарантии военнослужащих во время прохождения службы - предусмотрено право детей военнослужащих вне очереди поступить в детский сад.
За уклонение от военной службы лицо может быть привлечено к ответственности в порядке, установленном Уголовным законом.
Закон предусматривает, что до 2027 года граждане, постоянно проживающие за границей и сообщившие свой адрес проживания за границей в Управление по делам гражданства и миграции, не будут призываться в СГО.
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