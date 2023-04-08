Зеленский: "Альтернативы деоккупации Крыма нет"

"Мы вернемся в Крым, и тогда на планету вернется мир, потому что агрессор проиграет. Победа Украины будет означать победу жизни - жизни украинцев всех конфессий, разного происхождения, украинцев, у которых одна надежда и вера - вера в добро", - сказал президент.

"Не будем забывать, что попытка России поработить Украину и другие европейские народы началась именно с оккупации Крыма, репрессий против украинцев и крымских татар", - напомнил Зеленский.

"На Крымской земле в ​​настоящее время царит зло под триколором России. Унижения, репрессии, убийства, война. Но именно там, где начинался путь зла, именно там нас ждет победа над ним."

"Альтернативы деоккупации Крыма нет не только для Украины, но и для всего мира. Порядок в мире, основанный на конвенциях и Уставе ООН, а не на преступных замашках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространять", - подчеркнул он.

"Верю, что молитвы о мире для всей нашей земли будут услышаны без исключения. Украина достойна этого, как и все другие страны повсюду, где Бог благословил землю жизнью", - сказал президент Украины.