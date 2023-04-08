Нацобъединение за год потратило почти 900 тысяч евро

Самые крупные расходы партий в прошлом году пошли на выборы в 14-й Сейм.

Отчет о доходах и расходах показывает, что в прошлом году доходы Нацобъединения составили 651 797 евро, в том числе партия получила 9 015 евро в виде членских и вступительных взносов, 69 526 евро в виде пожертвований, а львиную долю, или 573 256 евро, составило финансирование из государственного бюджета.

Остаток в государственном бюджете на начало 2022 года составлял 183 725 евро.

Общие расходы партийного объединения составили 891 102 евро, самые крупные из них были связаны с арендой помещений, на которую было потрачено 44 364 евро, еще 653 443 евро пошло на оплату других услуг. Нацобъединение выплатило 83 106 евро в виде заработной платы и других денежных выплат физическим лицам. Организация массовых мероприятий обошлась в 45 094 евро.

Отчет о движении денежных средств показывает, что партия вернула незаконно полученные пожертвования в размере 2 168 евро, и что остаток денег Национального объединения на конец 2022 года составлял 10 889 евро.