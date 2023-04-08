Видео ⟩ В Риге безответственно спиливали ветки. Испорчена машина местной жительницы

У жителей улицы Кришьяня Валдемара в Риге головную боль вызвал работник, который безответственно спиливал ветки деревьев. Жители зафиксировали, как у работника из рук выпадает бензопила, и после падения она продолжала работать. В зоне работы по спиливанию также никаких ограждений, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
Жители связались с Рижской муниципальной полицией, но полицейские позволили продолжить работу.
Эксперт по деревьям и арборист Эдгар Нейландс критикует такую организацию работ, подчеркивая, что рабочий должен был как минимум натянуть предупредительную ленту.
Никто так и не предупредил жителей о работах по спилу, и никто не имел возможности переместить автомобили подальше от дерева. И этого не сделала рижанка Ольга, которая теперь терпит убытки, потому что на автомашину упали несколько веток.
Выяснилось, что самоуправление приказало землевладельцам до 1 апреля спилить только одно засохшее дерево. Вместо этого работник спилил еще три дерева.
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Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets
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