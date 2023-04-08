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Видео ⟩ В Риге безответственно спиливали ветки. Испорчена машина местной жительницы

rus.tvnet.lv
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Скриншот из программы Bez Tabu.
Скриншот из программы Bez Tabu. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Bez Tabu

У жителей улицы Кришьяня Валдемара в Риге головную боль вызвал работник, который безответственно спиливал ветки деревьев. Жители зафиксировали, как у работника из рук выпадает бензопила, и после падения она продолжала работать. В зоне работы по спиливанию также никаких ограждений, сообщает передача TV3 Bez Tabu.

Жители связались с Рижской муниципальной полицией, но полицейские позволили продолжить работу.

Эксперт по деревьям и арборист Эдгар Нейландс критикует такую организацию работ, подчеркивая, что рабочий должен был как минимум натянуть предупредительную ленту.

Никто так и не предупредил жителей о работах по спилу, и никто не имел возможности переместить автомобили подальше от дерева. И этого не сделала рижанка Ольга, которая теперь терпит убытки, потому что на автомашину упали несколько веток.

Выяснилось, что самоуправление приказало землевладельцам до 1 апреля спилить только одно засохшее дерево. Вместо этого работник спилил еще три дерева.

Подробнее в сюжете Bez Tabu!

Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets

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