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Россия готовит эвакуацию жителей из Запорожья и Херсона в Крым

rus.tvnet.lv
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Чёрное море. Иллюстративное фото.
Чёрное море. Иллюстративное фото. Фото: STRINGER/EPA

Россия готовится к эвакуации жителей из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей в оккупированный Крым, в социальной сети Facebook сообщил генеральный штаб армии Украины.

"В настоящее время на территориях Запорожской и Херсонской областей Россия активировала подготовку к эвакуации местных жителей на территорию оккупированной автономной Республики Крым", - отмечают в сообщении.

"В Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местных жителей о возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется, есть ли у жителей российский паспорт, запись и какой у них уровень образования".

По данным генерального штаба, автобусы с людьми, которые хотят эвакуироваться, время от времени выезжают из этих оккупированных территорий. Кроме того, захватчики распространяют информацию о том, что в конце апреля начнется принудительная эвакуация гражданских жителей.

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