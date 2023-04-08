Китай отрабатывает окружение Тайваня. Армия КНР проводит учения вокруг острова

"КНР специально создала напряжение в Тайваньском проливе, что… негативно влияет на безопасность и экономическое развитие международного сообщества", - заявил представитель министерства обороны Тайваня.

В министерстве также заявили, что ответ армии Тайваня на происходящее будет спокойным, рациональным и серьезным. "Она будет стоять на страже и наблюдать за учениями Китая, защищая суверенитет государства национальную безопасность и не допуская эскалации разногласий", - заявили тайваньские власти.

Цай и Маккарти встретились в Калифорнии Фото: Getty Images

Национальное телевидение Китая показало наложенные на военный марш кадры с военными кораблями и заправляющимися в воздухе военными самолетами.

Власти Китая считают Тайвань своей отколовшейся провинцией, и встречи между его официальными лицами с высокопоставленными представителями США всякий раз вызывают раздраженную реакцию Пекина.

По мнению Китая, такие встречи (особенно когда кто-то из американских чиновников приезжает на Тайвань) демонстрируют, что Вашингтон поощряет сторонников независимости острова.

Бывший спикер Палаты Нэнси Пелоси своим визитом в Тайбэй привела Пекин в ярость Фото: Getty Images

Официально у США нет дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство требует предоставлять острову средства для самообороны.

В последний раз подобные учения Китай проводил в августе, после того, как Тайвань посетила покидавшая свой пост предшественница Маккарти, спикер Конгресса США Нэнси Пелоси.

Тогда Пекин назвал приезд Пелоси крайне провокационным шагом.

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