В очередной раз собирают подписи за легализацию марихуаны

Как представитель инициативы указан Виго Заляйскалнс. В инициативе призывается в Латвии легализовать марихуану, позволяя лицу выращивать десять саженцев марихуаны для своих нужд.

Требуется отменять предусмотренную законодательством административную и уголовную ответственность за хранение, перевозку, выращивание и использование марихуаны лицам, достигшим 18-летнего возраста. Также предлагается пересмотреть административные и уголовные наказания и практику, как проводить проверку присутствии марихуаны в организме водителей. В понимании автора идеи должно быть определено допустимое присутствие THC в крови до пяти нанограммов на один кубический миллилитр.

Чтобы легализовать выращивание, использование и продажу марихуаны, инициатором предлагается изменить существующие законы и создать новые. Разработка регулирования отрасли для производителей, продавцов и потребителей марихуаны.

"Мы как общество могли бы начать решать различные проблемы нашего духовного и физического здоровья, используя свои сады или теплицы, которые сами по себе могли бы дать огромную силу", – уверен Заляйскалнс.

По его мнению, это способствовало бы развитию "многообещающей индустрии в мире" и в Латвии, а также стимулировало бы создание новых отраслей и рабочих мест и доходы от налогов.

В понимании инициативы такое регулирование может также помочь уменьшить затраты и риски, возникающие при производстве и уничтожении тонн фармацевтических продуктов.

"И, наконец, это означает, что разговоры о наркотиках, которые мы будем вести с детьми, будут более основаны на фактах и более правдивыми, чем те разговоры о наркотиках, с которыми многие из нас сталкивались в детстве", - сказано в инициативе.

Это не первая попытка собрать подписи о легализации или декриминализации марихуаны и отправить их на рассмотрение в парламент, но до сих пор попытки были безрезультатны.