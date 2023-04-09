NYT: слитые документы показывают, как хорошо США осведомлены о происходящем в России

Как отмечает NYT, документы, оказавшиеся в интернете, свидетельствуют о том, что американской разведке удается получить информацию из практически всех департаментов России. Например, в одной из слитых заметок обсуждались планы Генерального штаба России, как атаковать танки, которые США передают Украине.

Другой документ ссылается на планы Главного разведывательного управления Российской Федерации (известного как ГРУ) проводить в Африке информационную кампанию для содействия внешней политике России, чтобы настроить общество против США.

Часть опубликованной информации Украина может использовать во время войны. Один из документов относится к планам Министерства обороны России 3 марта нанести удар по конкретным целям в Одессе и Николаеве. В другом обсуждается доклад Центра национальной обороны России о снижении боевых способностей российской армии на востоке Украины.

В документе 2 марта обсуждались планы Министерства обороны России опровергнуть обвинения Евгения Пригожина о недостаточной доставке боеприпасов ЧВК "Вагнер".

Слитые документы также свидетельствуют о том, что разведчики США тщательно следят за действиями военных и политических лидеров Украины. Документы содержат оценку ситуации украинской армии: сведения об острой нехватке противовоздушных боеприпасов и достижений в защите Бахмута.

Должностные лица США, опрошенные журналистами, пока не готовы оценить, насколько серьезно утечка таких документов затруднит получение дальнейшей информации из России.

Однако сведения о том, из каких российских агентств США получают больше всего данных, могут помочь Москве бороться с утечкой информации. NYT уточняет, что утечка информации уже усложнила отношения США с союзниками. Публикация документов вызывает сомнения в способности союзников хранить конфиденциальную информацию.