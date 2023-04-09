Основатель "Яндекса" отправил шпиона к сквоттерам, которые заняли его дом в Амстердаме

Сквоттеры, которые заняли особняк основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа в Амстердаме, утверждают, что Волож отправил к ним шпиона, пишет независимое СМИ The Moscow Times.
Сквоттеры отмечают, что к ним приехал человек, которая назвался беженцем из Украины и попросил убежища.
"Мы встретили его с распростертыми объятиями. Теперь мы узнали, что он шпионил за нами и передавал информацию адвокатам Воложа, пытаясь нас дискредитировать и выставить", - говорится в заявлении сквоттеров прессе.
Благодаря шпиону Волож получил и отправил суду видео и фото из дома, а также скриншоты переписок сквоттеров.
Сквоттеры захватили пятиэтажный особняк в Амстердаме в октябре 2022 года. Формально дом принадлежит предприятию на Британских Виргинских островах. В Нидерландах СМИ сообщают, что это офшор, через который Волож получил особняк.
К Воложу применены санкции, установленные Европейским Союзом, и он не имеет права ездить в Нидерланды. С начала войны он покинул совет директоров и должность генерального директора "Яндекса".
В прошлом году Волож проиграл в суде против сквоттеров. Он пытался их выставить, но судья решил, что дом не должен быть освобожден, потому что он был заморожен из-за санкций.
Основатель "Яндекса" приобрел этот особняк за 3,4 миллиона евро, пишет The Moscow Times.
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