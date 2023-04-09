Основатель "Яндекса" отправил шпиона к сквоттерам, которые заняли его дом в Амстердаме

Сквоттеры отмечают, что к ним приехал человек, которая назвался беженцем из Украины и попросил убежища.

"Мы встретили его с распростертыми объятиями. Теперь мы узнали, что он шпионил за нами и передавал информацию адвокатам Воложа, пытаясь нас дискредитировать и выставить", - говорится в заявлении сквоттеров прессе.

Благодаря шпиону Волож получил и отправил суду видео и фото из дома, а также скриншоты переписок сквоттеров.

Сквоттеры захватили пятиэтажный особняк в Амстердаме в октябре 2022 года. Формально дом принадлежит предприятию на Британских Виргинских островах. В Нидерландах СМИ сообщают, что это офшор, через который Волож получил особняк.

К Воложу применены санкции, установленные Европейским Союзом, и он не имеет права ездить в Нидерланды. С начала войны он покинул совет директоров и должность генерального директора "Яндекса".

В прошлом году Волож проиграл в суде против сквоттеров. Он пытался их выставить, но судья решил, что дом не должен быть освобожден, потому что он был заморожен из-за санкций.

Основатель "Яндекса" приобрел этот особняк за 3,4 миллиона евро, пишет The Moscow Times.