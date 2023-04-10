Пн, 10.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Что произошло за неделю на войне в Украине: бои за центр Бахмута и контрудары ВСУ под Авдеевкой

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Фото: BBC News

За прошедшую неделю со стороны России звучали заявления о "юридическом взятии" Бахмута, а украинские власти допускали отступление из этого города в Донецкой области. Тем временем Вооруженные силы Украины провели контрудары около городов Авдеевка и Марьинка, чтобы не допустить окружения.

В ночь на понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видео с установлением российского флага на разрушенном здании Бахмутского горсовета. При этом он заявил, что "юридически" Бахмут взят.

Впрочем, через несколько дней Пригожин уточнил, что украинские войска их Бахмута не уходят и держат организованную оборону.

Украинские и иностранные эксперты говорят, что российские силы в Бахмуте несколько поменяли свою тактику. Город остается в эпицентре их наступательных усилий, но они переключили внимание с попыток окружения на бои в жилых кварталах.

Российская армия и бойцы ЧВК "Вагнер" несколько ослабили атаки на севере и юго-западе Бахмутского направления, но сосредоточились на прорыве в центр города на северо-западе. Там они пытаются достичь ключевого логистического центра ВСУ в этом районе - городка Часов Яр.

Сейчас бои идут за соседнее с ним село Богдановка, которое находится около дороги 0506. Российские Z-блогеры заявляют, что удачные действия здесь "обвалят весь фланг, который прикрывает украинские коммуникации". В последних заявлениях генштаба ВСУ сказано, что украинская армия пока отбивает все атаки около Богдановки.

С другой, южной, стороны бахмутской трассы T0504 россияне пытаются пробиться к селам Белая Гора и Ивановское.

По данным Украинской службы Би-би-си, оба села пока остаются под контролем Украины. Это значит, что армии РФ не удалось перерезать коридор к находящемуся в полуокружении Бахмуту, а именно - трассу на город Константиновка, а также дорогу 0506 к Часовому Яру.

Однако российским силам удалось продвинуться в центр Бахмута. "Вагнеровские" телеграм-каналы уже публикуют многочисленные фотографии из центральной части города.

Об этом же было сказано и в сводке британской военной разведки от 7 апреля. "Россия достигла дальнейших успехов и теперь, судя по всему, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь Украины для снабжения 0506 на запад от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", - сообщает разведка.

По данным спецслужбы, Россия усилила использование артиллерии в этом районе, а регулярная армия улучшила взаимодействие с отрядами ЧВК "Вагнер".

Украинское командование признает сложность ситуации в районе Бахмута. Однако при этом командующий группировкой ВСУ на этом направлении генерал Александр Сырский настаивает, что "враг слабеет".

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута", - сказал Сырский 3 апреля.

На пресс-конференции во время визита в Польшу ситуацию в Бахмуте комментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ее "очень и очень сложной".

"Но мы в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут, это ситуация на сегодня, - сказал Зеленский. - Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно, и для него, и для меня главное - не потерять личный состав. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".

"Северский выступ" и Лиманское направление

Смена тактики российских военных около Бахмута, возможно, призвана обеспечить усиление атак в совсем другом районе. Речь идет о так называемом "Северском выступе".

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка.

После начала вторжения россияне неоднократно пытались захватить и Белогоровку и соседний Северск, однако все попытки форсировать реку закончились для них неудачей.

Теперь этот "выступ" стал настоящей костью в горле для российских военных. Дело в том, что, например, от Белогоровки лишь 10 км до оккупированных Россией городов Лисичанск и Кременная в Луганской области.

Именно этот район может стать плацдармом ВСУ для возвращения агломерации Северодонецк-Лисичанск или перерезания трассы Кременная-Сватово.

Поэтому неудивительно, что российское командование может рассматривать срезание этого "выступа" как одну из первоочередных задач.

Для ее реализации Россия практически ежедневно атакует село Спорное к югу от Северска и Белогоровку на северо-востоке.

По мнению военного обозревателя украинской группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, россияне сейчас пытаются решить вопрос Северска еще до завершения взятия Бахмута.

На это указывает скрытая перегруппировка войск РФ на северо-востоке от Бахмута, смысл которой сводится к сосредоточиванию дополнительных сил и техники на этом направлении.

При этом, как указывает аналитик, Россия не привлекает оперативные резервы в этом районе для ускорения операции по захвату Бахмута.

Параллельно с этим российская армия активизировала подготовку к наступлению на Лиманском направлении, которое находится к северу от "Северского выступа". По словам Машовца, именно в этом районе сосредоточились "наиболее боеспособные части и подразделения" российской группировки и значительное количество бронетехники.

"Самыми вероятными ближайшими целями являются все же выход к реке Черный Жеребец и Лиману […] и в дальнейшем форсировании с севера реки Северский Донец, собственно на Северском направлении", - говорит эксперт.

При этом Россия также усилила давление на села, расположенные к югу от Северска: Раздоловка, Веселое, Выимка и Спорное. Сводки генштаба ВСУ подтверждают активизацию боев на этом направлении на этой неделе.

Контрудары ВСУ возле Авдеевки и Марьинки

Авдеевка практически полностью разрушена в результате обстрелов
Авдеевка практически полностью разрушена в результате обстрелов Фото: Getty Images

Еще два города в Донецкой области, оказавшиеся в эпицентре боевых действий в начале апреля, - Авдеевка и Марьинка. Оба можно считать пригородами областного центра - Донецка - и оба почти полностью разрушены мощными ударами российской авиации и артиллерии.

Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для сторон. Для Украины это возможность держать плацдарм для будущего освобождения областного центра и возможность наносить удары по базам и складам России в Донецке.

Для россиян важно оттеснить противника на безопасное расстояние от Донецка и открыть себе путь к логистическим центрам ВСУ. Это в первую очередь Курахово, Селидово и Покровск.

Атаки России на Авдеевском направлении существенно усилились в конце марта. Попытки взять город в лоб были тщетными, и российские военные попытались окружить населенный пункт и перерезать пути снабжения украинского гарнизона.

Наибольших успехов на этом пути они достигли с северного фланга Авдеевки. Здесь войска России добрались до села Красногоровка, что фактически в 4-5 км к северу от города.

Дальнейшее движение на запад привело бы к перерезанию единственной дороги, ведущей к Авдеевке.

Но, по данным американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW), украинцам на этой неделе удалось нанести контрудар и отбить у россиян некоторые позиции к северу от города.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк утверждает, что ВСУ провели не один, а сразу несколько успешных контрударов вокруг Авдеевки. По его данным, эти действия отбросили россиян и заставили их перейти к обороне. "Авдеевка - легкая такая разминочка перед очень большим наступлением", - говорит он.

Глава администрации города Виталий Барабаш подтвердил "улучшение позиций" ВСУ, но отметил, что это нельзя называть контрнаступлением.

"К сожалению, та информация, которую обнародовал Институт изучения войны о контрнаступлении ВСУ под Авдеевкой, не подтвердилась. Может, это чуть позже произойдет. Были определенные действия, направленные на улучшение позиций, и нашим войскам это удалось, но это далеко до контрнаступления", - сказал он в интервью "Громадському радiо".

Основной ресурс российского продвижения на этом направлении - не только пехота, но и авиация. Россия ежедневно наносит удары с воздуха. Это приводит к разрушению зданий, которые украинские силы могли бы использовать в качестве укрытия.

Барабаш указывает, что за сутки фиксировалось до 20 российских авианалетов на Авдеевку.

По состоянию на 7 апреля, по данным украинского генштаба, российские силы пытаются наступать на поселок Северное (5 км к юго-западу от Авдеевки) и Новокалиново (8 км к северу от города).

"Критического ничего нет. Да, горячо, да, бьют постоянно, дорога единственная - под обстрелами, но никакого окружения нет, о котором они [российские военные] мечтают", - заявляет глава Авдеевской администрации.

Похожие операции российская армия проводит и в Марьинке. Этот поселок был полностью уничтожен за год войны и частично захвачен российскими войсками. Однако ВСУ до сих пор держат его западную часть и построили мощную систему укреплений и окопов.

Российские военные пытаются обойти укрепления с юга через село Победа (3 км от Марьинки) и добраться до трассы на Курахово. Этот населенный пункт имеет важное значение, поскольку по факту является логистическим центром украинской группировки на Марьинском и Угледарском направлениях.

В этом районе Россия также начала активно применять авиацию. В частности, 7 апреля здесь был сбит российский Су-25, сообщили в ВСУ.

"Российские наступательные операции вдоль этой линии фронта (возле Марьинки) остаются в основном неудачными и не обеспечивают ничего, помимо тактического продвижения в этом районе", - отмечает Институт изучения войны в своем отчете за 6 апреля.

Российское министерство обороны заявляло, что в течение недели его войска предотвратили несколько украинских контратак возле Марьинки. Но военные телеграм-каналы наоборот сообщали об успешном контрударе ВСУ возле поселка Победа 4 апреля.

На других направлениях - Запорожском и Херсонском - ситуация не претерпела больших изменений. Стороны продолжают обмениваться артиллерийскими и ракетными ударами, разрушая склады боеприпасов и коммуникации противника.

Наиболее мощным российским ударам подверглись подконтрольные Украине Орехов, Гуляйполе (Запорожская область) и Берислав (Херсонская область). Украинскими ракетными ударами были поражены позиции россиян в Токмаке и Мелитополе в Запорожской области. Именно этот район называют одним из наиболее вероятных направлений готовящегося украинского контрнаступления.

К нему руководство ВСУ еще продолжает готовиться. Оно не раскрывает ни вероятных дат, ни направления наступательных операций.

BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх