Что произошло за неделю на войне в Украине: бои за центр Бахмута и контрудары ВСУ под Авдеевкой

"Но мы в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут, это ситуация на сегодня, - сказал Зеленский. - Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно, и для него, и для меня главное - не потерять личный состав. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".

"Северский выступ" и Лиманское направление

Смена тактики российских военных около Бахмута, возможно, призвана обеспечить усиление атак в совсем другом районе. Речь идет о так называемом "Северском выступе".

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка.

После начала вторжения россияне неоднократно пытались захватить и Белогоровку и соседний Северск, однако все попытки форсировать реку закончились для них неудачей.

Теперь этот "выступ" стал настоящей костью в горле для российских военных. Дело в том, что, например, от Белогоровки лишь 10 км до оккупированных Россией городов Лисичанск и Кременная в Луганской области.

Именно этот район может стать плацдармом ВСУ для возвращения агломерации Северодонецк-Лисичанск или перерезания трассы Кременная-Сватово.

Поэтому неудивительно, что российское командование может рассматривать срезание этого "выступа" как одну из первоочередных задач.