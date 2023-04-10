Военных беженцев в Эстонии выселяют и с парома: Tallink сдаст судно в аренду канадцам

"Беженцев на два месяца заселили в каюты без окон только для того, чтобы потом снова их выпроводить в ситуации, когда они потеряли все приобретенное и купленное ими до этого имущество: от кастрюль и сковородок до кроватей, шкафов, утюгов, сушилок, постельного белья и сотни других предметов первой необходимости. Семьи большие, и хорошо, если хотя бы их одежда поместится на корабле. Позже им придется начинать обустройство сначала", - описывает ситуацию волонтер Инесса Йосинг.