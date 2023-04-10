Магазинами Lidl владеет загадочный миллиардер. Что о нем известно?

Немецкая дисконтная сеть Lidl имеет магазины как в Европе, так и в США, но о главе компании известно очень мало, и таинственному миллиардеру удалось провести большую часть своей жизни в тени. Об этом пишет Limon.ee со ссылкой на портал Elu24.
Известно, что компания Lidl принадлежит 83-летнему Дитеру Шварцу, состояние которого составляет около 40 миллиардов евро. За десятилетия в европейских СМИ были опубликованы только две его фотографии с его личного разрешения. По неподтвержденным данным, он отказался от престижной немецкой бизнес-премии, потому что не хотел, чтобы о нем писали и публиковали его фотографии, сделанные на публичном мероприятии.
Дитер Шварц родился 24 сентября 1939 года в Хайльбронне, земля Баден-Вюртемберг, в семье бизнесмена Йозефа Шварца. После окончания средней школы Дитер пошел работать в компанию своего отца, по некоторым данным, в 1960-х годах он также начал частично управлять компанией отца.
После смерти своего отца Йозефа в 1977 году он якобы купил права на использование названия Lidl у вышедшего на пенсию учителя по имени Людвиг Лидл. По имеющимся данным, цена составила 1000 немецких марок (примерно 514 евро).
Первоначально одно из названий сети было Schwarz-Markt, но по понятным причинам это название было бы невозможно использовать в послевоенной Германии, так как оно означает черный рынок, что было распространено во время войны.
Дитер Шварц возглавил бизнес после смерти своего отца и превратил Lidl в международную компанию. В начале 1990-х годов компания начала выходить на международный рынок, а в 1999 году Шварц отошел от управления, чтобы стать стратегическим советником.
Глобальный бизнесмен не стал почивать на лаврах, а занялся развитием своего родного города Хайльбронн. Население Хелибронна составляет 126 000 человек, он расположен в 50 километрах к северу от Штутгарта.
По данным немецкой газеты Die Welt, Шварц хочет превратить свой родной город в образцовый, где будут работать первоклассные образовательные и научные учреждения.
По данным источников одной из немецких газет, Шварц пожертвовал городу более 2 миллиардов евро за последние десять лет.
Дитер Шварц, который яростно защищает свою частную жизнь, с помощью адвокатов смог добиться запрета на публикацию в газетах нескольких его фотографий, сообщают немецкие СМИ. В западноевропейских СМИ его часто называют призраком из Хайльбронна.
Lidl-Chef Dieter Schwarz: Das Phantom von Heilbronn #SZPlus https://t.co/gQ5vwy4vzG— Süddeutsche Zeitung (@SZ) May 20, 2019
Мэр города Хайльбронн Гарри Мергель в комментарии газете Bild в 2020 году сказал, что Шварц - скромный человек, который никогда не ставит себя в центр внимания и не рекламирует себя громко.
"Жители Хайльбронна уважают его частную жизнь", - заявил мэр.
Мнения о том, почему Шварц так строго избегает внимания общественности, разделились.
Bild приводит в качестве возможных причин, по которым Шварц остается затворником и вне поля зрения общественности, похищение в 1971 году Тео Альбрехта, основателя самого яростного конкурента Lidl - компании Aldi, и похищение в 1987 году двух детей-подростков владельца обанкротившейся в 2012 году продуктовой сети Schlecker.
Brothers Karl (left) & Theo Albrecht. Karl served in the Wehrmacht and was wounded in the Battle of Moscow in 1941. Theo served in a WH supply unit in Africa and Italy, where he was captured in 1945.— Jake Holliday (@J_O_Holliday) December 15, 2022
In 1946, they took over a store.
In 1962, their 300 stores were renamed ALDI. pic.twitter.com/3v1MekwGgy
По данным немецких СМИ, Шварц опасается, что его может постигнуть та же участь, что и семью Шлекеров, когда их детей похитили и вымогали деньги. По словам источников, владелец Lidl окружил себя яростно преданными людьми, которым он очень хорошо платит, чтобы они никогда не подумали продать его.
"Люди, близкие к Шварцу, молчат о секретах, которые они знают о нем. Тем, кто ничего не знает, незачем рассказывать. Им платят лучше, чем на аналогичных должностях в других отраслях или других организациях", - сказал анонимный источник.
Также было высказано предположение, что Дитер Шварц просто скрывает свои деловые секреты, а вместе с ними и свою личность, чтобы не сделать свой бизнес уязвимым.
Судя по всему, Шварц весьма преуспел как в защите своей частной жизни, так и в ведении дел. Сегодня Schwarz Group, в которую, помимо Lidl, входит сеть универмагов Kaufland, является мировым гигантом.
Шварц, успешно избегающий публичности, по слухам, женат уже более 50 лет и имеет двух дочерей. По данным финансового журнала Forbes, Дитер Шварц занимает 27-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 43,9 миллиардов долларов (40,3 миллиардов евро) по состоянию на апрель 2023 года.
Schwarz Group принадлежит фонду, который технически является обществом с ограниченной ответственностью, но, по данным Forbes, Шварц по-прежнему полностью контролирует компанию и является ее бенефициарным владельцем.
Lidl Foundation & Co. KG (ранее Schwarz Unternehmenstreuhand KG) - немецкая сеть дисконтных супермаркетов, основанная в 1930 году и модифицированная в 1970-х годах.
Штаб-квартира сети находится в Неккарсульме, земля Баден-Вюртемберг, Германия. Она управляет более чем 10 000 магазинами в Европе и США, в которых работает более 300 000 человек.
Одна из бизнес-моделей Lidl - нанесение штрих-кодов на две стороны товара для ускорения работы кассиров.
Низкая цена товаров Lidl является результатом объема и срока хранения упакованных продуктов. Lidl продает некоторые свои товары на европоддонах, чтобы снизить затраты на рабочую силу.
3 марта 2022 года Lidl открыл восемь магазинов в четырех городах Эстонии: В Таллинне на бульваре Сыпрузе, в Мустамяэ на улице Карьявялья, в Ласнамяэ на улицах Раадику, Тяхесаю и Раннамыиса; в Тарту на улице Калда в Аннелинн, в Нарве на Таллиннском шоссе и в Пярну на Рижском шоссе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!