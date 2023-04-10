Магазинами Lidl владеет загадочный миллиардер. Что о нем известно?

Brothers Karl (left) & Theo Albrecht. Karl served in the Wehrmacht and was wounded in the Battle of Moscow in 1941. Theo served in a WH supply unit in Africa and Italy, where he was captured in 1945.



In 1946, they took over a store.



In 1962, their 300 stores were renamed ALDI. pic.twitter.com/3v1MekwGgy — Jake Holliday (@J_O_Holliday) December 15, 2022

По данным немецких СМИ, Шварц опасается, что его может постигнуть та же участь, что и семью Шлекеров, когда их детей похитили и вымогали деньги. По словам источников, владелец Lidl окружил себя яростно преданными людьми, которым он очень хорошо платит, чтобы они никогда не подумали продать его.

"Люди, близкие к Шварцу, молчат о секретах, которые они знают о нем. Тем, кто ничего не знает, незачем рассказывать. Им платят лучше, чем на аналогичных должностях в других отраслях или других организациях", - сказал анонимный источник.

Также было высказано предположение, что Дитер Шварц просто скрывает свои деловые секреты, а вместе с ними и свою личность, чтобы не сделать свой бизнес уязвимым.

Судя по всему, Шварц весьма преуспел как в защите своей частной жизни, так и в ведении дел. Сегодня Schwarz Group, в которую, помимо Lidl, входит сеть универмагов Kaufland, является мировым гигантом.