Пн, 10.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Уличный концерт с русской музыкой в центре Риги провел гражданин Эстонии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Русская музыка в центре Риги
Русская музыка в центре Риги Фото: Ekrānšāviņš

В пасхальные выходные в нескольких местах в центре Риги прошли громкие уличные концерты под звуки русской музыки. Эти уличные вечеринки попали в поле зрения полиции, сообщает TV3 Ziņas.

Гражданин Эстонии организовал уличный концерт на Бастионной горке в центре Риги. Сначала он выступал в Старой Риге со звукоусилительной аппаратурой, где мешал работе окрестных заведений. Получив предупреждение, он переместился к Бастионной горке.

Репертуар этих выступлений также был оценен полицией.

"Там была музыка на разных языках, и в этой музыке не было прокремлевских посылов.

В то же время я должен напомнить жителям: если вы видите, что прокремлевски настроенный политик заснял эту сцену, а в социальных сетях он выражает свое восхищение тем, как красиво, по его мнению, звучит русская музыка в центре Риги, просим вас не поддаваться на такую ​​провокацию", - сказал представитель полиции самоуправления Том Садовскис.

Мэр Риги Мартиньш Стакис обратился в полицию за разъяснениями по этим случаям. Если потребуется, он готов изменить правила контроля шума и применения штрафов.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх