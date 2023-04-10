Видео ⟩ Уличный концерт с русской музыкой в центре Риги провел гражданин Эстонии

Гражданин Эстонии организовал уличный концерт на Бастионной горке в центре Риги. Сначала он выступал в Старой Риге со звукоусилительной аппаратурой, где мешал работе окрестных заведений. Получив предупреждение, он переместился к Бастионной горке.

Репертуар этих выступлений также был оценен полицией.

"Там была музыка на разных языках, и в этой музыке не было прокремлевских посылов.

В то же время я должен напомнить жителям: если вы видите, что прокремлевски настроенный политик заснял эту сцену, а в социальных сетях он выражает свое восхищение тем, как красиво, по его мнению, звучит русская музыка в центре Риги, просим вас не поддаваться на такую ​​провокацию", - сказал представитель полиции самоуправления Том Садовскис.

Tiešām priecīgas Lieldienas: Bastejkalns, saule, siltums un dziesmas krievu valodā! pic.twitter.com/Kmu44FYcc7 — Andrejs Mamikins (@andrejsmamikins) April 9, 2023

Мэр Риги Мартиньш Стакис обратился в полицию за разъяснениями по этим случаям. Если потребуется, он готов изменить правила контроля шума и применения штрафов.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)