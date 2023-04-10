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Видео ⟩ На Пасху в центре Риге звучала русская музыка. Комментирует полиция

rus.tvnet.lv TVNET
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Фото: Ekrānšāviņš

Рижская муниципальная полиция (RPP) обратила внимание на несколько случаев, когда во время пасхальных праздников в центре Риги несколько человек включали музыку на русском языке с помощью звукоусиливающих устройств.

В пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, пользователи социальных сетей возмущались тем, что в центре Риги, возле памятника Свободы, какие-то люди громко включали русскую музыку и играли на барабанах.

На видео, доступных в социальных сетях, видно, что нечто подобное происходило и в других местах Старой Риги и на Андрейсале.

Пользователи социальных сетей назвали произошедшее "разочарованием", пытаясь увидеть в этом провокации, поддерживаемые Россией. Много критики прозвучало и в адрес Рижской думы, которая допускает такую ​​деятельность.

Комментируя ситуацию, полиция заявила в Twitter, что они проводят разговоры и проверяют личные данные в каждой ситуации, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

В то же время полиция подчеркнула, что совместно с Рижской думой работает над созданием положения об уличных музыкантах.

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