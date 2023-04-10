Видео ⟩ На Пасху в центре Риге звучала русская музыка. Комментирует полиция

В пятницу и субботу, 7 и 8 апреля, пользователи социальных сетей возмущались тем, что в центре Риги, возле памятника Свободы, какие-то люди громко включали русскую музыку и играли на барабанах.

На видео, доступных в социальных сетях, видно, что нечто подобное происходило и в других местах Старой Риги и на Андрейсале.

Пользователи социальных сетей назвали произошедшее "разочарованием", пытаясь увидеть в этом провокации, поддерживаемые Россией. Много критики прозвучало и в адрес Рижской думы, которая допускает такую ​​деятельность.

Комментируя ситуацию, полиция заявила в Twitter, что они проводят разговоры и проверяют личные данные в каждой ситуации, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

В то же время полиция подчеркнула, что совместно с Рижской думой работает над созданием положения об уличных музыкантах.

Šis ir iemesls kādēļ Aprīlis ir mans pēdējais mēnesis Rīgā. Staķis vinnē. https://t.co/RcfpoXMZIo — Elvis Meisters (@ElvisMeisters) April 10, 2023