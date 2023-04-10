Видео ⟩ Почему женщину заставляют платить за мусор, которого почти нет?

Мария заботится о цыплятах, собаках и кошках, а также о пони. Женщина живет мирной жизнью, но есть одна вещь, которая определенно сводит ее с ума - счет за вывоз мусора.

Мария рассказала программе, что у нее почти нет отходов: животным отдают остатки корма, есть и компост, в хозяйстве пригодятся разные коробки для упаковки пищевых продуктов.

В доме также задекларирована ​​дочь, которая останавливается здесь всего на несколько дней в неделю и не доставляет никаких хлопот. Несмотря на то, что личный контейнер Марии для бытовых отходов заполняется очень медленно, с нее ежемесячно взимается более восьми евро за вывоз мусора.

"Я хочу знать, почему я должна платить почти девять евро каждый месяц, если я два-три раза в год выношу мусор в большой контейнер в деревне? Что это за правила?! Они заставляют меня платить столько же, сколько и тех, кто постоянно производит отходы", - рассказала Мария.

Компания Bērzaunes komunālais uzņēmums, которая отвечает за управление отходами, пояснила, что порядок одинаков для всех: для домохозяйств плата определяется по "головам".

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)