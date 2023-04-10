Видео ⟩ Как мужчина из Мадагаскара нашел свой дом и любовь в Латвии

Каково это, переехать через экватор и начать жизнь на другом конце земного шара? Унза Разанакото, родом с Мадагаскара, но сейчас он живет в Мерсрагсе, делится впечатлениями, сообщает программа Panorāma.
Ни географически далекие земли, ни язык, ни иная природа не стали для мужчины препятствием построить дом вдали от родины.
В течение многих лет Унза был вынужден жить отдельно от своей семьи - сына и жены - как по бытовым, так и по рабочим причинам.
Со своей женой, доктором агрономических наук, мужчина познакомился 13 лет назад в интернете. Для общения он использовал Google Translate. Они впервые встретились в Австрии, куда женщина уехала работать. В марте этого года они поженились в латвийской Рое - зарегистрировать брак здесь было проще, чем на Мадагаскаре.
Их сын, Габриэль Луис, общается со своими африканскими родственниками в интернете.
Унза надеется, что Латвия навсегда станет его домом, а его докторская степень по агрономии будет полезна для нашей страны.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!