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Видео ⟩ Как мужчина из Мадагаскара нашел свой дом и любовь в Латвии

rus.tvnet.lv
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Счастливая семья
Счастливая семья Фото: Ekrānšāviņš

Каково это, переехать через экватор и начать жизнь на другом конце земного шара? Унза Разанакото, родом с Мадагаскара, но сейчас он живет в Мерсрагсе, делится впечатлениями, сообщает программа Panorāma.

Ни географически далекие земли, ни язык, ни иная природа не стали для мужчины препятствием построить дом вдали от родины.

В течение многих лет Унза был вынужден жить отдельно от своей семьи - сына и жены - как по бытовым, так и по рабочим причинам.

Со своей женой, доктором агрономических наук, мужчина познакомился 13 лет назад в интернете. Для общения он использовал Google Translate. Они впервые встретились в Австрии, куда женщина уехала работать. В марте этого года они поженились в латвийской Рое - зарегистрировать брак здесь было проще, чем на Мадагаскаре.

Их сын, Габриэль Луис, общается со своими африканскими родственниками в интернете.

Унза надеется, что Латвия навсегда станет его домом, а его докторская степень по агрономии будет полезна для нашей страны.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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