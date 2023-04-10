Умер Пьер Лакот - балетмейстер, который помог Рудольфу Нурееву бежать из СССР

"Я сказал: Рудольф, смотри. За мной стоит Клара Сен. За Кларой Сен - полицейский. Тебе надо просто подойти к нему. Ты целуешь меня, потом целуешь Клару - и говоришь [полицейскому], что ты хочешь на свободу. И все, - вспоминал Лакот. - Я сказал: тихо, не бойся и делай, как я сказал".

Нуреев так и сделал: метнулся к двум французским полицейским и объявил, что хочет остаться на Западе.

Нурееву тогда было 23 года, Лакоту - 29 лет.

Советские власти пустили перебежчика на родину только через 25 лет, в начале перестройки, разрешив ему попрощаться с умиравшей матерью.

Рудольф Нуреев был одним из величайших танцоров XX века Фото: Getty Images

Лакот через несколько лет повредил ногу и с 1968 года занялся восстановлением балетных постановок XIX века. Он восстановил, среди прочих, "Сильфиду" 1832 года - первый в истории балет, полностью исполненный на пуантах.

Его последней работой была постановка в 2021 году, в его 89 лет, балета "Красное и черное" по роману Стендаля.

По словам его жены, Пьер Лакот работал до самого последнего времени.

"Ужасно грустно. У него было еще столько проектов, и еще он писал книгу", - сказала Гилен Темар.