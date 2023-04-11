Впервые в истории наблюдений латвийские русскоязычные считают ориентацию внешней политики страны на Запад более желательной, чем на Восток, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS.
Опрос: русскоязычные Латвии впервые предпочли ориентацию на Запад, а не на Восток
Людям задали вопрос, какими должны быть приоритетные направления построения международных отношений в Латвии - ориентироваться ли на Запад или на Восток, включая бывшие республики СССР.
В этом году зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений доля жителей, считающих, что внешняя политика Латвии должна быть обращена в сторону Запада. Такое мнение высказали 63% населения, что на пять процентных пунктов больше, чем год назад. В 2021 году замеры не проводились, а ранее этот показатель никогда не достигал отметки 50%.
С 2008 года показатель увеличился более чем вдвое.
Достигнута и исторически самая низкая доля населения, считающего, что Латвия должна ориентироваться на Восток - так считают всего 18% населения, что на один процентный пункт меньше, чем в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2010 году, когда 46% населения считали Восток более привлекательным внешнеполитическим направлением.
В этом году показатель был в значительной степени достигнут за счет русскоговорящего населения.
С 2019 года поддержка курса Латвии на Восток сократилась почти вдвое - с 55% в 2019 году до 33% в этом году. Самый высокий показатель среди русскоязычных был зафиксирован в 2010 году, когда 65% русскоязычного населения признавали восточный курс более подходящим.
За год значительно увеличилась доля русскоязычных, считающих, что Латвия должна смотреть в сторону Запада. Если в 2022 году их было 34%, то в этом году - уже 41%. За последние четыре года этот показатель увеличился почти вдвое - с 23% в 2019 году. Самая низкая поддержка ориентации Латвии на Запад была зафиксирована в 2010 году, когда такое мнение высказали лишь 14% латвийских русскоязычных.
При этом 41% респондентов, размышляя о направленности внешней политики Латвии, считают, что необходима дальнейшая и более глубокая интеграция Латвии в ЕС, 12% - более тесное сотрудничество и построение дружеских отношений с Россией, а 35% - укрепление независимости и суверенитета Латвии, не ориентируясь ни на Россию, ни на Запад.
Опрос проводился в марте 2023 года, было опрошено более 1000 респондентов, в том числе около 600 русскоязычных.
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