Опрос: русскоязычные Латвии впервые предпочли ориентацию на Запад, а не на Восток

Людям задали вопрос, какими должны быть приоритетные направления построения международных отношений в Латвии - ориентироваться ли на Запад или на Восток, включая бывшие республики СССР.

В этом году зафиксирована самая высокая за всю историю наблюдений доля жителей, считающих, что внешняя политика Латвии должна быть обращена в сторону Запада. Такое мнение высказали 63% населения, что на пять процентных пунктов больше, чем год назад. В 2021 году замеры не проводились, а ранее этот показатель никогда не достигал отметки 50%.

С 2008 года показатель увеличился более чем вдвое.

Достигнута и исторически самая низкая доля населения, считающего, что Латвия должна ориентироваться на Восток - так считают всего 18% населения, что на один процентный пункт меньше, чем в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2010 году, когда 46% населения считали Восток более привлекательным внешнеполитическим направлением.

В этом году показатель был в значительной степени достигнут за счет русскоговорящего населения.