Фото ⟩ Как Стужук, Седокова и другие звезды отметили Пасху

На этих выходных в Латвии отмечали католическую Пасху. Фотографиями с пасхальных праздников поделились и знаменитости. Смотрите, как звезды провели эти солнечные дни.
Анна Седокова поздравила подписчиков с праздником Пасхи!
София Стужук провела этот день со своей семьей
Лайма Вайкуле опубликовала снимок с Андреем Данилко
Интарс Бусулис поделился пасхальной фотографией
Максим Бусел опубликовал элегантное поздравление
Солнечные выходные Марты Григале
Элина Глузунова наслаждалась солнцем на природе
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