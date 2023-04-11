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Фото ⟩ Как Стужук, Седокова и другие звезды отметили Пасху

rus.tvnet.lv
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Фото: коллаж RUS TVNET/Instagram

На этих выходных в Латвии отмечали католическую Пасху. Фотографиями с пасхальных праздников поделились и знаменитости. Смотрите, как звезды провели эти солнечные дни. 

Анна Седокова поздравила подписчиков с праздником Пасхи!

Фото: instagram/annasedokova/

София Стужук провела этот день со своей семьей

Лайма Вайкуле опубликовала снимок с Андреем Данилко

Интарс Бусулис поделился пасхальной фотографией

 Максим Бусел опубликовал элегантное поздравление

Солнечные выходные Марты Григале

Элина Глузунова наслаждалась солнцем на природе

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