Опыт покупательницы: акционные наклейки собраны, а желаемого товара нет

Яркие кухонные принадлежности, которые украшали стенды магазинов Maxima, привлекли так много внимания, что товаров оказалось меньше, чем желающих их получить. Предусмотренная продолжительность акции - три месяца (до 24 апреля), однако в магазине в Гулбене, в котором закупалась Нелли, желаемой мясорубки не было и никто из представителей магазина не мог ответить, будет ли еще.

​Как тогда должно быть - следует убрать товар со стенда образцов или, может быть, повесить объявление, объясняющее, почему товар отсутствует и каковы возможные решения?

Представитель магазина Лаура Багата отмечает, что в случаях, если товара нет в наличии, можно обратиться к руководителю и работникам конкретного магазина с целью узнать, где товар еще доступен, будет ли еще поставлен в магазин, когда и т. д.

Журналисты программы обратились к представителям магазина, а также в Центр защиты прав потребителей, чтобы получить более обширный комментарий. Смотрите полный выпуск (на латышском языке):