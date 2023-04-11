Все на море! Pasažieru vilciens увеличивает количество поездов в Скулте и Слоку

По просьбам пассажиров расписание поездов в выходные дни дополнено двумя рейсами из Риги в Саулкрасты и обратно и четырьмя рейсами из Риги в Дубулты и обратно.

Каждый день запланировано по одному дополнительному поезду из Риги в Скулте, из Скулте в Саулкрасты, из Риги в Саулкрасты и из Скулте в Ригу.

На линии в Скулте будут также продлены маршруты. Например, поезда, которые в зимний сезон следовали из Риги в Царникаву и Саулкрасты, будут курсировать соответственно в Саулкрасты и Скулте.

На сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении уже опубликовано новое расписание, а также предлагаются различные варианты пересадок на станциях Рига, Земитаны и Торнякалнс.