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Все на море! Pasažieru vilciens увеличивает количество поездов в Скулте и Слоку

rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд Pasažieru vilciens
Поезд Pasažieru vilciens Фото: Edijs Pālens/LETA

С субботы, 15 апреля, вступит в силу весеннее расписание движения поездов с существенными изменениями в направлении Скулте и Слока, сообщили агентству LЕТА в AS Pasažieru vilciens.

По просьбам пассажиров расписание поездов в выходные дни дополнено двумя рейсами из Риги в Саулкрасты и обратно и четырьмя рейсами из Риги в Дубулты и обратно.

Каждый день запланировано по одному дополнительному поезду из Риги в Скулте, из Скулте в Саулкрасты, из Риги в Саулкрасты и из Скулте в Ригу.

На линии в Скулте будут также продлены маршруты. Например, поезда, которые в зимний сезон следовали из Риги в Царникаву и Саулкрасты, будут курсировать соответственно в Саулкрасты и Скулте.

На сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении уже опубликовано новое расписание, а также предлагаются различные варианты пересадок на станциях Рига, Земитаны и Торнякалнс.

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