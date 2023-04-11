Информация о новых налогах, которые хочет ввести только что сформированная парламентская коалиция, взбудоражила Эстонию. Новости о налогах - самые читаемые на новостных порталах. С мнениями и оценками на эту тему в СМИ наперебой выступают политики от партий, оказавшихся в оппозиции. Экономисты анализируют последствия, практики и предприниматели подсчитывают грядущие убытки.
Цинично: новый налог с оборота для гостиниц может окончательно уничтожить туристический бизнес Эстонии
За неделю до обнародования списка новых налогов Михаил Кылварт в сюжете портала stolitsa.ee вернулся к идее введения в Таллинне туристического налога, о котором активно говорили лет пять назад.
Казалось бы, давно пора - мы же платим за пребывание в других странах, когда оказываемся там в отпуске или в командировке. Например, в Риге отели прибавляют к стоимости гостиничного номера один (1!) евро в сутки с человека. В Германии туристический налог - 5% от стоимости номера в гостинице.
Деньги, которые тратит турист в стране, в виде налога с оборота уходят государству и гостиничным предприятиям. Туристический налог мог бы поддержать развитие инфраструктуры города, которой пользуются туристы.
"Для того, чтобы Таллинн был признанным и привлекательным пунктом для отдыха и проведения конференций, столица постоянно инвестирует в городскую среду, развитие туристической сферы, проведение международных культурных и спортивных мероприятий, которые привлекают в Эстонию многочисленных зарубежных гостей. Поддержать все эти важные направления мог бы и туристический налог", - написал Кылварт в своей странице в Facebook неделю назад.
Однако, кажется, что этим планам, которые могли бы приносить немалые деньги и в городскую казну, сбыться не суждено.
До сих пор налог с оборота для предприятий гостиничного бизнеса составлял 9%. План новой коалиции повысить его до 22% стал в субботу громом среди ясного неба, поскольку перед выборами все политические партии заверяли, что повышения налога не будет.
"Мы стремились узнать об этом у всех политических партий, и все подтвердили, что никаких изменений не будет", - сказал Postimees председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Айн Кяпп. Наверное, всем понятно, что это повышение выльется в скачок цен на номера в эстонских отелях.
Rus.Postimees поинтересовался у мэра Таллинна планами введения туристического налога в свете новых событий.
"В связи с тем, что коалиционный договор обозначает отмену налоговой льготы для предприятий гостиничного сектора, вероятность параллельного введения туристического налога вызывает сомнения. Этот вопрос необходимо обсуждать прежде всего с представителями сектора, в первую очередь - с Союзом отелей и ресторанов Эстонии", - сказал Кылварт.
"Надо отметить, что посыл коалиционного договора о том, что местным самоуправлениям будет обеспечена дополнительная финансовая автономность, вызывает обоснованный скептицизм. С одной стороны, местные налоги, в том числе и туристический налог, не в состоянии покрыть дыру в бюджете местных самоуправлений, возникшую благодаря дополнительным обязанностям, которые государство возлагает на города и волости, - отметил мэр Таллинна. - С другой стороны, предлагать местным самоуправлениям вводить новые налоги в то время, как государство само вводит дополнительные налоги и повышает налог с оборота и подоходный налог, выглядит абсолютно циничным решением. Сколько "слоев" можно снимать с налогообязанных?".
"Сейчас говорить даже о потенциальном уровне дохода от введения туристического налога было бы некорректно", - объяснил Кылварт.
Против увеличения НСО высказались многие предприниматели сферы гостиничного бизнеса. Так, мэр курортного города Хаапсалу Урмас Суклес резко высказался в социальных сетях: "Повышение полного налога с оборота для гостиничных заведений - это очень тяжелое испытание для отрасли, которая и без того находится в трудных условиях, но кто-то все-таки испытывает такую слепую ненависть к эстонским гостиничным заведениям, что такое решение оказалось принято".
Как пишет Postimees, Суклес добавил, что государство, безусловно, заработает несколько миллионов на налоге с оборота гостиничного бизнеса, но косвенные последствия решения, принятого без проведения обсуждений и анализов, будут разрушительными.
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