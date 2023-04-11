Цинично: новый налог с оборота для гостиниц может окончательно уничтожить туристический бизнес Эстонии

Однако, кажется, что этим планам, которые могли бы приносить немалые деньги и в городскую казну, сбыться не суждено.

До сих пор налог с оборота для предприятий гостиничного бизнеса составлял 9%. План новой коалиции повысить его до 22% стал в субботу громом среди ясного неба, поскольку перед выборами все политические партии заверяли, что повышения налога не будет.

"Мы стремились узнать об этом у всех политических партий, и все подтвердили, что никаких изменений не будет", - сказал Postimees председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Айн Кяпп. Наверное, всем понятно, что это повышение выльется в скачок цен на номера в эстонских отелях.

Rus.Postimees поинтересовался у мэра Таллинна планами введения туристического налога в свете новых событий.

"В связи с тем, что коалиционный договор обозначает отмену налоговой льготы для предприятий гостиничного сектора, вероятность параллельного введения туристического налога вызывает сомнения. Этот вопрос необходимо обсуждать прежде всего с представителями сектора, в первую очередь - с Союзом отелей и ресторанов Эстонии", - сказал Кылварт.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu