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Премьер-министр Украины: контрнаступление может начаться летом

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Подбитый танк. Иллюстративное фото
Подбитый танк. Иллюстративное фото Фото: Jānis Vingris

Контрнаступление армии Украины может начаться уже этим летом, заявил в интервью изданию The Hill премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100% и даже больше", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какое влияние на планирование контрнаступления оказали последние утечки американских секретных документов, Шмыгаль отметил, что Украина в любом случае освободит все свои территории, пишет Русская служба ВВС.

"Мы много раз доказывали, что можем это сделать. У наших партнеров по всему миру мы просим танки, боеприпасы, самолеты и бронетехнику", - заявил он.

Шмыгаль во вторник прибыл с визитом в Вашингтон.

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