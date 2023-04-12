Мужчина купил старое кресло за 50 долларов. Оказалось, оно стоит целое состояние

Миллер рассказал СМИ, что каждый день проводил несколько часов, изучая различную мебель на торговой платформе Facebook, помогая другу отремонтировать его дом.

Увидев это величественное кресло, он подумал, что его уникальная форма может быть чем-то очень ценным. Он погуглил похожие стулья и обнаружил, что они довольно дорогие.

Надеясь, что продавец не продаст кресло кому-то другому, Миллер поехал из Лос-Анджелеса в дом продавца и купил его.

13 февраля Миллер поделился этим опытом со своими подписчиками в TikTok. Видео стало вирусным.

Истинная стоимость подобной мебели колеблется от 9600 до 223 000 долларов за пару кресел. Однако Миллер по настоянию зрителей связался с аукционными домами. Один из них согласился продать с аукциона это кресло.

Кресло Миллера в настоящее время оценивается в 30 000-50 000 долларов.