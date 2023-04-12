До конца апреля можно бесплатно утилизировать металлические кухонные принадлежности

До конца апреля производитель кухонных принадлежностей Fissman проводит ежегодную акцию, в рамках которой жители могут бесплатно утилизировать металлическуи кухонную утварь. За последние четыре года компания утилизировала 15 тонн металлической кухонной утвари.
B рамках этой программы жителей призывают не выбрасывать износившиеся, ненужные металлические кухонные принадлежности - сковороды и кастрюли из металла, алюминия, чугуна и нержавеющей стали, а сдать их в магазины Fissman в торговых центрах Оrigo, Akropole Alfa, Мols, Sāga, Damme и Domina.
Сковороды, кастрюли и другие принадлежности любого производителя, размера и типа могут быть отправлены на переработку, в обмен на возможность купить новую сковороду или кастрюлю за полцены.
Утилизацию обеспечивает одна из крупнейших компаний по сбору металлолома в странах Балтии "Толметс".
Средства, полученные от обработки металла, будут переданы благотворительной организации Ziedot.lv, которая по своему усмотрению направит эти деньги на дальнейшую поддержку.
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