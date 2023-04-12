До конца апреля можно бесплатно утилизировать металлические кухонные принадлежности

B рамках этой программы жителей призывают не выбрасывать износившиеся, ненужные металлические кухонные принадлежности - сковороды и кастрюли из металла, алюминия, чугуна и нержавеющей стали, а сдать их в магазины Fissman в торговых центрах Оrigo, Akropole Alfa, Мols, Sāga, Damme и Domina.

Сковороды, кастрюли и другие принадлежности любого производителя, размера и типа могут быть отправлены на переработку, в обмен на возможность купить новую сковороду или кастрюлю за полцены.

Утилизацию обеспечивает одна из крупнейших компаний по сбору металлолома в странах Балтии "Толметс".

Средства, полученные от обработки металла, будут переданы благотворительной организации Ziedot.lv, которая по своему усмотрению направит эти деньги на дальнейшую поддержку.