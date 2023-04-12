Передача: Кремль начал кампанию по дискредитации главы ЧВК "Вагнер" Пригожина

Кампания основана на желании Кремля помешать усилиям Пригожина получить общественную или политическую поддержку.

В отчете аналитиков ISW указывается, что Пригожин в последнее время публично пытается заявить о себе как о решительном государственном деятеле, способном влиять на иностранные дела. Пригожин также регулярно критикует воинские части Минобороны России за их неэффективность на поле боя.

Ранее сообщалось, что Пригожин, воспользовавшись признанием, полученным во время войны в Украине, может баллотироваться на президентских выборах в РФ, намеченных на 2024 год, где будет противником нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Разумеется, Кремль не хочет допустить такого.

Между тем силы "вагнеровцев" в боях значительно ослабли, поэтому к боевым действиям привлекаются спецподразделения и десантники российской армии.