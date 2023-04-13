СМИ: умер политтехнолог Кремля и доверенное лицо Путина Эдуард Багиров

В 47 лет умер пропагандист Кремля и писатель Эдуард Багиров, сообщает независимое СМИ "Медуза".
В 2012 году Багиров был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах.
Сообщается, что Багиров в последнюю неделю находился в коме, и что "все его органы были повреждены".
Багиров стал знаменитым в 2007 году после издания романа "Гастарбайтер". Среди его других работ есть также романы "Любовники" (2008 год) и "Идеалист" (2010 год). Он также писал сценарии для фильмов и сериалов.
Помимо литературной деятельности Багиров активно участвовал в российской политике. Он был доверенным лицом Путина на выборах в 2012 году, а в 2016 году он был кандидатом на выборах в Государственную думу от партии "Патриоты России".
В 2015 году суд Молдовы задним числом присудил Багирову пять лет тюрьмы по обвинению в массовых беспорядках.
С 2022 года Багиров работал на российском радио "Спутник" и занимался популяризацией прокремлеских посланий в Telegram.
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