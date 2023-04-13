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Фото ⟩ Витенбергс рассказал, когда могут начать курсировать новые электропоезда

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр транспорта Янис Витенбергс.
Министр транспорта Янис Витенбергс. Фото: Zane Bitere / LETA

Новые пассажирские электропоезда могут начать курсировать в августе, сказал в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр сообщения Янис Витенбергс.

По словам министра, первые новые электропоезда будут курсировать на направлении в Тукумс, так как на этом маршруте на некоторых станциях уже есть пассажирские перроны необходимой высоты.

Фото: новые электропоезда Pasažieru vilciens

Как сообщалось, в настоящее время в Латвию из Чехии доставлено девять составов новых электропоездов. В Риге производится монтаж вагонов электропоездов, устанавливается электрооборудование, выполняются все необходимые работы для подготовки электропоездов к наладке и пробным прокатам.

В целом планируется доставка 23 новых электропоездов. Общая их стоимость составляет 257,889 млн евро, в том числе софинансирование ЕС составляет 114,211 млн евро.

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