Фото ⟩ Витенбергс рассказал, когда могут начать курсировать новые электропоезда

По словам министра, первые новые электропоезда будут курсировать на направлении в Тукумс, так как на этом маршруте на некоторых станциях уже есть пассажирские перроны необходимой высоты.

Фото: новые электропоезда Pasažieru vilciens

Как сообщалось, в настоящее время в Латвию из Чехии доставлено девять составов новых электропоездов. В Риге производится монтаж вагонов электропоездов, устанавливается электрооборудование, выполняются все необходимые работы для подготовки электропоездов к наладке и пробным прокатам.

В целом планируется доставка 23 новых электропоездов. Общая их стоимость составляет 257,889 млн евро, в том числе софинансирование ЕС составляет 114,211 млн евро.